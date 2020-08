8 月 3 日消息,据国外媒体报道,今天 SpaceX 飞船及 NASA 宇航员完成历史性飞行,安全返回地球。SpaceX CEO 马斯克非常兴奋,在社交网络上发表了许多言论。

SpaceX

美国国家航空航天局 (简称 NASA)宇航员 Bob Behnken 和 Doug Hurley 在当地时间下午 2:45 在墨西哥湾地区降落,这是首次由商业化建造和运营的宇宙飞船载人到达国际空间站并载人返回。

马斯克在社交网络上持续发布降落进度直至成功完成,他最后还对 SpaceX 和 NASA 表示了祝贺。

马斯克还在社交网络上表示,太空将变成新的天空(Space is the new air),太空旅行将变得更普遍。

马斯克进而表示,当太空旅行像航空旅行一样普遍时,人类文明的未来将得到保证。

SpaceX 由马斯克在 2002 年创立,期望通过重复使用一级火箭和飞船,降低太空探索的成本。马斯克还提出了殖民火星的构想和计划。马斯克希望人类能在多星球栖居。