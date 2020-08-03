小 i 机器人起诉苹果侵权，要求其停止侵权并索赔人民币 100 亿元

IT之家 8 月 3 日消息 8 月 3 日，小 i 机器人（上海智臻智能网络科技股份有限公司）正式向上海市高级人民法院提起诉讼，要求苹果公司停止 Siri（智能助理）专利侵权，包括但不限于，要求苹果公司停止制造、使用、许诺销售、销售、进口侵犯 ZL200410053749.9 发明专利权的产品，并暂计索赔金额 100 亿元（人民币）。

智臻智能表示，小 i 机器人是中国发明专利 ZL200410053749.9（一种聊天机器人系统）的权利人，该专利于 2004 年申请，2009 年获得授权。该专利是中国人机交互智能机器人的基础专利之一，拥有完全自主知识产权，能够以格式化语言命令机器人完成任务，也能以自然语言完成聊天对话。

2011 年，苹果公司在其发布的 iphone4S 手机上首次推出 Siri，即智能个人助理服务，其后又在 iPhone、iPad、iTouch、MacBook、HomePod 等全线产品中陆续搭载 Siri，Siri 成为苹果产品人机交互的主要入口。经司法鉴定，Siri 技术方案落入小 i 机器人 ZL200410053749.9 号专利权利要求的保护范围。

小 i 机器人创始人、董事长兼 CEO 袁辉表示：“作为一个科技从业者，我非常尊重苹果公司，他们的产品和服务给全世界带来了很多价值和体验。但是，消费者购买的每一个苹果产品，都是付了钱的。反过来，苹果也要尊重创新，使用了我们的专利，也需要向我们支付合理费用。”

IT之家了解到，近日，小 i 机器人与苹果公司的专利诉讼有了最新结果，最高人民法院终审判决小 i 机器人的专利权有效。