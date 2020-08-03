腾讯视频：升级分账机制，推出腾讯视频号

8 月 3 日消息，腾讯视频近日发布了包括影视、综艺、产业效能等方面的最新战略，包括升级分账机制，推出腾讯视频号等，并分别围绕影视剧、综艺、动漫、电影等品类发布了重点项目。

发布会上，腾讯公司副总裁、企鹅影视 CEO 孙忠怀表示，腾讯视频将加大对优质内容的投入，一是用平台运营经验、技术工具、数据等为创作赋能；二是将升级内容分账机制，提出更有竞争力的长视频分账制度；三是重视长短视频生态建设，推出腾讯视频号。

影视方面，腾讯视频副总裁、企鹅影视高级副总裁韩志杰表示，虽然内容制作各个方面还需要更为规范化，但精耕细作的干货剧不断增加、垂类剧集的开发更为深化，新生力量的加入，也让内容呈现方式更为多元，行业焕发生机。

综艺方面，腾讯视频副总裁、企鹅影视高级副总裁马延琨表示用户审美和需求不断提高，内容更加追求极致，疫情也促使综艺呈现形式、制作技术实现突破。作为内容制播及产业赋能平台，腾讯视频将持续在综艺全流程上发力，在综艺赛道上的全新布局。此外，在在产业效能、内容多元创新、产业赋能方面都发布了新的战略计划。

发布会现场，腾讯视频副总裁王娟公布了一组平台最新数据：腾讯视频 2 月移动月活达到 2018 年以来的新高，日均使用时长保持领先，上半年新会员同比去年增速提升超 25%。此外，WeTV6 月日均活跃用户数量同比增长了近 12 倍。