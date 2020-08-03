用机器学习解码古埃及象形文了解一下，包学不包会

关注的人都知道，谷歌 “Arts & Culture”总会发布些有趣的应用来增强人们与艺术和历史间的互动，很有意义。比如在 2018 年，就推出了个能让用户通过自拍，找出与自己长相相近艺术品人物的功能。最近，还放出了可模仿梵高或达芬奇等大师风格的滤镜。

而现在，他们又发布一款基于网页的 AI 工具，可以让一般用户零距离接触古埃及象形文字，而对于研究人员，还能通过机器学习来帮他们解码字符。谷歌根据 “古铭文研究之父”的姓，给该工具命名为 “ Fabricius”。

最简单的应用是，用户可以通过该工具将一段话翻译成象形文字然后发送给好朋友。



Fabricius 分成三部分：Learn，Play 和 Work。

在第一部分中，用户能通过一个速成的六节课程，学习象形文字历史和相关研究成果。里面还包括了让你描画字符的作业，之后通过机器学习程序分析你画的文字，检查准确性。比如我看完”Ankh”符号画出来的就被认为 100%正确，而我画的”Sceptre”就只被认为是 98%准确。

在第二部分，用户可以随意输入文本（英文），系统会生成与文本意思最相近的象形文字。接着，用户可以选择在社交媒体上共享它或将链接发送给好友。但需要注意的是，正如谷歌所警告的，这些翻译只是 “为了好玩” 并不一定学术正确（对应的词表有限）。

最后，在第三部分，则是高级功能了，主要辅助研究人员来进行研究。该部分通过将图像上传到工作台来解码文件中包含的符号。根据谷歌的声明，Fabricus 是第一个基于机器学习的古埃及象形文字解码器。而在此之前，专家们还得苦哈哈地手动翻书来翻译和解读古文字。该工具现已在 Github 上开源发布，用来帮助研究古代语言。

对于前两部分功能你用手机和电脑访问 Fabricius 官网就行，然而但第三部分解码仅支持电脑上使用。这个机器学习平台不仅可以帮助研究人员发现更多关于我们世界的历史，还提供了一般人一种有趣的方式来学习这些远古的东西。



过程感受：只提供英语和阿拉伯语。学习部分的课程简单趣味性强，对象形文字没了解的朋友们可以学到些基础知识。整个课程耗时不长，完成的很快。感兴趣的小伙伴可以去了解一下！娱乐部分只可以翻译数据库里储存好的单词 , 但是可翻译的单词真的非常少。我截了两张图你们感受一下哈。

Fabricius 网址

库地址