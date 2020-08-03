Dell'Oro 报告：Mesh 和 WiFi 6 开创家庭网络新时代

北京时间 8 月 3 日消息 来自市场研究公司 Dell'Oro Group 的最新宽带接入和家庭网络五年期预测报告显示，全球家庭网络设备出货量预计在 2020 年将下降仅 1%，从 1.939 亿台减少至 1.921 亿台。其中包括的设备有住宅接入点和住宅 WiFi 路由器（包括 Mesh 路由器以及集成了 WiFi 功能的宽带 CPE）。

由于中国大陆和中国台湾地区、马来西亚以及菲律宾等地区工厂的关闭，今年第一季度出现了供应链受限和产能下降，但这一局面将很快转变为出货量增加，因为需要支持新的宽带用户，以及消费者升级其家庭 WiFi 设备，从而更好地满足远程办公和远程教育的需求。

预计今年所有产品类别的 WiFi 6 设备出货量将增加至 150 万台，随着宽带服务提供商开始出货集成了 WiFi 6 功能的 Cable、光纤和 DSL 网关，WiFi 6 设备出货量将在 2021 年及以后飞速增长。在此之前，大部分 WiFi 6 设备将是通过零售网点销售的高级 WiFi 路由器和 Mesh 系统。

WiFi 6 的采用，与不断推出的高端宽带 CPE 相结合，包括 GPON 和 XGS-PON ONT、DOCSIS 3.1、VDSL 和 G.fast 设备在内，将推动整体家庭网络设备出货量直到 2022 年一直呈现增长状态。北美和西欧市场对 Mesh 路由器系统的采用也将有助于推动整体增长，之后将在 2023 年和 2024 年出现市场饱和。到 2022 年，802.11ac（WiFi 5）设备将继续占据全部设备的最大份额。从 2023 年开始，WiFi 6 将主导整体出货量。向新的 WiFi 6 技术的过渡将需要时间，尤其是在全球范围内实现过渡的话。具体来说，ARPU 高的地区，例如北美以及西欧和亚太的部分地区，将比包括中国以及中美洲和拉丁美洲等地区在内的其他地区过渡更快一些，在这些地区，运营商通常会等到批量出货后再降价，以更好地匹配他们的 ARPU 状况。

多年来，WiFi 的发展一直专注于改善两个关键技术属性：速度和范围。然而，WiFi 6 是第一个对无线技术采取更全面角度进行迭代的技术，不仅包括速度和范围的改进，还包括网络智能、分析和功率效率。这是第一个专为物联网和互联设备持续增长的世界而开发的 WiFi 标准。

WiFi 6 还可以极大地提高服务提供商配置、管理、故障排除和分析其家庭网络服务的能力。它为设备和服务的远程零接触配置、以及自动调整 WiFi 信道来确保峰值性能提供了选项。随着用户对宽带和 WiFi 越来越了解，并且越来越依赖于宽带在家中提供多种服务，用户们将需要不间断的服务。有了 WiFi 6，服务提供商终于有能力实现这些期望了。

也许 WiFi 6 最重要的特性是 OFDMA（正交频分多址接入）。OFDMA 使 WiFi 路由器和接入点可以将多个信道（无论是在 2.4GHz 频段上还是 5GHz 频段上）划分为小的资源单元（RU）。然后，每个 RU 可以被划分为更小的信道，同时将流量指定给多个设备。这些设备中的每一个都可能具有截然不同的流量配置文件（例如，一台正在播放 8K 电影的电视机，一个与云分析引擎相连的联网恒温器）。

最终结果是降低了联网设备的延迟，并增加了整个无线网络的总吞吐量。WiFi 6 同时增加了上行和下行 OFDMA，这意味着路由器和 CPE 可以根据距离、噪音和其他信号障碍等变量，智能地为每个联网设备分配不同水平的发射和接收功率。

在 Mesh 能力方面，消费者 Mesh 路由器在过去一年里一直在快速增长，预计今年的总出货量将达到 2300 万台。运营商通过提供允许新用户描述其住宅、路由器位置和整个住宅中可能需要更靠近 Mesh 基站或卫星的设备类型等途径，使其在辨别 Mesh 路由器需求方面变得越来越智能。因此，他们要么在转售 Mesh 路由器，要么将 Mesh 功能直接集成在其高端网关当中。