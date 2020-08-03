苹果 Today at Apple 线下课程今日回归：国内 9 家店提供

苹果的 Today at Apple 实践课程无疑是用户了解 Apple 生态和文化的重要窗口，但随着年初新冠疫情的蔓延，零售店悉数关闭，而这一特色课程也随之暂停。目前在疫情大体缓和的状况下，苹果官方宣布，Today at Apple 课程将于 8 月 3 日，即今日，在中国大陆的九间 Apple Store 重新开展。

据悉，虽然迎来恢复，不过全新的 Today at Apple 在时间和课程的数量上都比原来更少了：目前安排一日最多三个课时，且安排了更容易保持社交距离的摄影和艺术类课程。至于经常会吸引游客驻足的本地艺术家演出，将暂时不会恢复。

除了符合 Apple Store 标准的测温和消毒液，苹果还将在每次课程结束后对所有设备进行消毒。在大多数 Apple Store 零售店内，用以举办课程的会议厅设置的方形座位已经减少，目前每个座位相隔至少 1 米，所以课程最大参与人数也会减少。

以下是开放 Today at Apple 课程的 9 家 Apple Store 名单：

Apple 广州珠江新城

Apple 南宁万象城

Apple 南京金茂汇

Apple 昆明

Apple 苏州

Apple 济南恒隆广场

Apple 上海环贸 iapm

Apple 成都万象城

Apple 宁波天一广场

如果上述零售店在你家附近，并且对课程感兴趣的话，也可以在 Apple Store App 上报名参与课程。