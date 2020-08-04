网页上的图片没法保存是怎么回事？教你轻松破解限制

有时候大家想要从网页上保存图片的时候，会发现竟然无法保存！在图片上点击右键，看不到保存图片的选项，最后只能用 QQ 之类的截图工具截取，并不能获得原汁原味的图片。怎么办？今天就给大家介绍一款轻松解决这个问题的利器，一起来看看吧。

图片助手（ImageAssistant）：http://www.pullywood.com/ImageAssistant/

这是一款浏览器上的扩展程序，支持 Chrome、Edge、Firefox 等常见的浏览器。下面以 Chrome 为例作演示。

安装了图片助手后，Chrome 的工具栏就会多出一个相关图标，在网页上点击右键，也可以看到图片助手的相关选项。从中可以看到，图片助手拥有提取本页图片、预取链接以及分析预取数据等功能，其实这就是不同的图片爬取机制。当一种机制效果不理想的时候，就可以切换另一种，保证图片都可以被抓取到。

图片助手的功能选项

用右键也可以呼出

我们来试试实际效果吧。首先，找一个图片无法保存的页面，例如苹果的 App Store。通常来说，App Store 中的 App 截图，是无法直接保存的，对着图片点击右键，不会有保存图片的选项。

App Store 的页面，不能直接保存图片

使用图片助手，点击 “提取本页图片”，可以发现页面上的图片很快就被提取出来了。图片助手会开启一个新的标签页，呈现所有提取成功的图片。难得可贵的是，图片助手并不是简单粗暴把所有图片呈现在你眼前，它为每一张图片都标明了尺寸，而且还提供了筛选器，可以根据图片的格式和大小，来迅速找到你想要的那张图。如果你是打算下载多张图的话，可以勾选后统一下载，非常方便。

利用图片助手，轻松就可以提取出页面的所有图片，还可以按条件筛选

很快就能找到想要的图片了

总的来说，这是一款相当实用的浏览器工具。当你想要提取某个页面上的图片的时候，它不仅可以破解掉无法下载图片的限制，还可以让你迅速筛选出想要下载的图片，有需要的朋友不妨试试吧。