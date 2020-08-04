传微信支付受反垄断调查，我们都会为 “憨憨企鹅”打工吗

近日，有知情人士透露，中国监管机构正在研究是否对支付宝和微信支付展开反垄断调查。

而就在一个月前，腾讯市值已超过了 5 万亿港元，目前市值更是接近工商银行市值的三倍。打开微信，微信第三方服务里的 “蘑菇街女装”、“美团外卖”、“酒店”、“滴滴出行”、“腾讯视频”等，几乎可以让我们足不出户宅家享受一切，极大地方便了我们的生活。这么一只 “憨憨企鹅”，似乎真地在影响着我们生活的方方面面。

人们以前总说，香港人都在为李嘉诚打工，新加坡人都在为李光耀打工。 除了大家所熟知的游戏板块外，腾讯在其他领域的布局正如何渗透进我们生活的方方面面？我们将来是否可能都为这只 “憨憨企鹅”打工呢？

广告业务成新增长极

我们每天接触的产品广告，正成为腾讯发展的新增长极。

今年年初受疫情影响，广告行业普遍受到冲击。但腾讯的广告表现却十分亮眼： 2020 年第一季度腾讯广告收入增长 32%，高达 177 亿。

其实早在前几年，腾讯的广告业务就已实现持续增长。根据公开数据，2018 年腾讯的广告业务收入达 581 亿元，增速实现 44%；而在 2019 年，腾讯的广告业务再创新高，营收达到 684 亿，同比增长 18%。

如此快速的增长不禁让我们思考：为什么腾讯的广告业务可以实现持续的增长，甚至力压传统广告，在广告行业大萧条的背景下依然快速增长呢？

如果我们将传统在电视、报纸、楼宇、电梯等场景投放的广告定义为广告 1.0，互联网广告定义为广告 2.0，那么腾讯凭借社交性的视频广告则可定义为广告 3.0。

这种 “广告 3.0”模式借助视频的形式吸引受众，外加社交属性增强用户粘性，正在逐渐成为广告的主流。根据东吴证券的研究报告，2020 年第一季度腾讯社交广告同比增长接近 50%，高毛利率的社交广告在腾讯广告业务中的占比已经高达 82%。“价格方面，视频广告占比提升，占广告曝光量 1/3”，东吴传媒在腾讯专题分析报告中写到。

此外，根据新浪财经的草根调研，被调查者普遍反映，微信朋友圈的广告能够实现 “精准 + 有趣”，特别是那些推荐给他们的广告，大多由他们喜爱的明星拍摄，然后浏览者触屏完成相应指示后即可解锁完整广告。这种方式提升了用户的参与感，实现了广告主与广告受众之间的互动。

“现在看朋友圈里的解锁类视频广告就像玩游戏一样，我可以在评论区给明星留言，而且我的好友们都能看得到，这种社交属性让我非常满意。”一名被采访者告诉新浪财经。

精准、有吸引力、浏览者主动参与以及获客成本低，这些固然是腾讯广告业务快速发展的强大推手。然而，与主攻广告业务的全球知名社交平台 facebook 相比，腾讯的广告业务仍处于早期阶段，距离形成完整而成熟的广告产业链还有较大提升空间。

据 facebook 财报披露，2019 年第四季度 facebook 总营收为 210.82 亿美元，其中广告业务营收为 207.36 亿美元，占比高达 98.36%，广告业务已经成为 facebook 最主要的业务。而近几年才发展起来的微信广告仍处于早期阶段。一名广告传媒的分析师告诉新浪财经，“腾讯的社交广告的变现很大程度上依赖于微信体系”。

虽然与 facebook 相比，腾讯的广告业务仍处于早期阶段，但是东吴证券仍看好腾讯未来的广告发展。

“微信作为重要的通讯和支付工具具有流量优势，今年第一季度小程序用户超过 4 亿，凭借着流量优势，微信有望成为该类商户投放广告的首选平台。”东吴传媒分析到。

此外，腾讯还于去年推出了全新综合广告管理系统 “智赢销”，一改之前分散化的广告投放策略，通过整合腾讯自有的广告渠道，决定广告投放的对象与平台，更好地实现精准投放。

对此，美国银行全球研究公司指出，这种新型广告系统一键打通腾讯大数据，通过量化比较和分析，能够更好地分配绩效和社交广告的预算，并凸显广告主的营销特色。

随着腾讯广告业务的不断发展，精准投放和内容创新已经成为 “广告 3.0”模式下腾讯广告的两大亮点，极大地增强了用户粘性。

一方面，腾讯通过大数据精确定位目标用户，使得投放给用户的广告刚好是用户所需要的的产品或服务，减少了用户的搜寻成本。另一方面，创新的广告形式加上有趣的广告内容，使得广告不再是传统意义上的 “广告”，而是吸引用户主动参与的一种 “娱乐形式”。

微信支付发展迅猛 交易总额或将超越支付宝

受益于微信广告的发展，微信支付作为广告商与微信用户之间的支付方式之一，也在近几年开始冲刺。据麦高银行统计，2019 年腾讯商业支付 MAU 已经超过 8 亿，占 QQ 用户、微信用户数比例分别为 104%、67%。

此外，在用户规模方面，腾讯旗下的第三方支付软件平台财付通已经超过了早几年就发展起来的支付宝。据麦高银行统计的第三方数据，在用户规模上，财付通超过支付宝 2 亿多。同时，受益于 QQ、微信带来的巨大流量，只使用财付通的人数占比达到 21.7%，而只使用支付宝的用户数只占 1.4%。

图一：财付通与支付宝用户规模对比

尽管在用户规模方面，腾讯已经超过阿里，但是在交易金额及相关衍生产品方面，支付宝依然是支付行业的龙头老大。

首先，支付宝旗下的理财产品余额宝，能够为用户带来比银行利息更高的收益，所以大家更愿意把钱放进支付宝里，而不是存进银行的活期存款。

此外，支付宝还设有蚂蚁借呗、花呗等旗下产品，只要用户在免息期内还完贷款，就可以享受免息服务。用户的蚂蚁信用分涨到一定额度后，还能享受其他优惠。

然而，在交易金额和理财产品方面，微信支付虽然暂时落后于支付宝，未来仍然有望弯道超车。为了实现这个目标，腾讯推出了三个杀手锏。

第一个杀手锏就是小程序。

根据微信公开课的数据，微信小程序 2019 年累计创造了超过 8000 亿交易额，同比增长超 160%，日活跃用户突破 3 亿。

特别是在今年，商业化变现仍然是小程序的重点。微信小程序负责人直言 “今年重点会放在建设商业化交易场景”。据微信小游戏团队透露，微信今年将继续加码小程序变现能力。

腾讯通过构建微信生态，将小程序与微信支付相结合，加强了小程序的变现能力，也促进了微信支付在交易笔数以及交易金额上的增长，实现两者的协同发展。凭借小程序的助力，微信支付未来的发展不可小觑。

第二个杀手锏就是微信的个人贷服务——微粒贷。

微粒贷是腾讯旗下微众银行的一款个人贷产品。根据微众银行 2019 年财报，微粒贷累计放款额超 3.7 万亿元，且放款总额仍在高速增长。

虽然目前微粒贷仍然采用邀请制，并不是所有微信用户都可以开通微粒贷，但是依然有 2800 万用户在使用微粒贷。一旦未来微粒贷的开通规则发生变化，用户可以主动选择开通，预计微粒贷的规模还将进一步扩大。

一位已经开通微粒贷的用户告诉新浪财经，微粒贷无需抵押和担保，能够较好的满足信用良好的用户的小额融资需求。“微粒贷随时都可以贷款，手机上操作就可以，而且到账很快。平时有啥急事要用钱，我都选择用微粒贷，既方便又省事儿。”该微粒贷用户说到。

未来究竟是腾讯的微粒贷后来居上，还是阿里的借呗花呗守住龙头地位，我们还不得而知。不过可以肯定的是，微粒贷的出现打通了微信的个人贷业务，实现了微信支付在金融板块的一大突破。

第三个杀手锏就是微信商城，也叫作微商城。

微商城是腾讯推出的一款电子商务平台，最大的特点就在于 “微”。通过与微信公众号绑定，企业可以把商城开到每个人的手机里，消费者也可以随时随地进行购物。

受益于线上交易的方便快捷，以及微信的社会化人际关系，微商城借助微信平台在近几年快速摊开市场。

根据凯悦公司数据，自今年 5 月 27 日凯悦微信商城上线以来，不到一周的时间就创造了超过 360 万元的销售总额。而作为指定支付方式之一的微信支付，自然也受益于微商城的发展，有望在交易金额上实现新的突破。

通过构建微信支付体系，腾讯将电商、金融与微信支付相结合，推出了诸如小程序、微粒贷以及微信商城这些新产品。随着微信支付体系的不断完善，支付生态圈的建设已经初步完成，既方便了我们的生活，也让我们越来越离不开它。很难想象，如果有一天我们没有了微信支付，生活中将会遇到多少麻烦。

腾讯阿里云之争，小程序或成突破口

提到小程序，就不得不提云服务。

据 IDC 发布的《中国公有云服务市场（2019 下半年）跟踪》报告显示，阿里云以 41.9% 的市场份额位居第一，而排在第二位的则是腾讯云，“云端之争”成为了阿里与腾讯这两家多年来的 “老对头”又一竞争高地。

图二：2019 下半年前五大中国公有云 IaaS+PaaS 厂商市场份额占比

云服务主要分为 IaaS、PaaS 和 SaaS 三类，中文名分别为 “软件即服务”、“基础设施即服务”与 “平台即服务”。虽然阿里云和腾讯云都是云服务的供应商，不过两者的战略部署却不尽相同。

根据民生证券的报告，阿里的生态定位是：被集成，自身不做 SaaS。阿里云智能产品管理部总经理马劲也表示，阿里云要练好 “内功”，更广泛、更深度地 “被集成”。“阿里云自己不做 SaaS，而是要让大家来做更好的 SaaS。”马劲说到。

相比于阿里云的 “去 SaaS 化”，腾讯近年来推出的小程序，则明显是在向 SaaS 靠拢。“一个活跃的微信群对软件服务的需求不可小视。微信群虽然没有严格意义上的企业架构，但具备 SaaS 基础架构的小程序生命力将不可估量。”一位计算机的业内人士告诉新浪财经。

根据微信官方披露的数据，微信小程序 2019 年全年交易额 8000 亿人民币，人均访问小程序次数上涨 45%，人均使用小程序个数上涨 98%，用户使用小程序次日留存率达 59%，活跃小程序平均留存率上升 14%。

同时，作为小程序垂类之一的小游戏，2019 年累计服务用户也已超过 10 亿，平台商业规模较 2018 年增长超 35%。“无需下载，用完即走”成为了小程序最大的卖点。

腾讯选择发展 “小程序”的另一重要原因是，小程序实现了腾讯云 “万物智联”的理念。

现在有了小程序，要想实现 “万物智联”，再也不用下载几百个 G 的 APP 了，腾讯云将各种应用的交互都放在服务器上，直接云端处理数据。“手机越变越小，功能却越变越多，有了小程序，我再也不担心手机内存不够大不能下载 APP 了”，一位草根调研的被采访者告诉新浪财经。

此外，去年 10 月份，腾讯云与微信小程序团队在北京召开了 “小程序 · 云开发”技术峰会，会上宣布，腾讯将为微信小程序开发者提供云函数、云调用、云数据库与云存储等基础功能。

对此，一名小程序的开发者告诉新浪财经，小程序与腾讯云整合后，开发者只需要编写代码就够了。“一方面不用关心微信鉴权问题，就能使用微信平台的接口上线业务；另一方面，数据访问链路的优化使得小程序的数据加载速度更快。”该开发者对腾讯云与小程序的合作表示非常看好。

腾讯云的一位高管最近也表示，“腾讯将通过接入腾讯的社交关系链资源，打通微信、手机 QQ 等对开发者具有吸引力的资源，从而把开发者留在腾讯的生态系统中。”

可以说，在这个万物智联的时代，小程序已经成为了我们生活中的必需品。随着小程序的用户依赖性不断增强，腾讯云或许可以将小程序作为突破口，在不久的将来超越阿里云，站上 “云端之巅”。

还有腾讯没有做的业务？他全投资了

除了刚刚谈及的广告、支付以及云服务，投资业务也是腾讯极具竞争优势的一个板块。

腾讯在投资圈中一直充当一名积极的投资者角色。近十余年来，腾讯投资超过 800 家公司，投资地域覆盖全球二十多个国家和地区。根据 Crunchbase 统计，2019 年虽然宏观环境对创投市场产生了一定程度的影响，但腾讯投资的领投数量仍然位居全球第二。

然而，近十年来，腾讯的投资策略发生了数次转变。

2010 年以前，腾讯采取什么都自己干的模式，“复制”其他创业项目，至今网上还有当时的一些题为 “如果你的创业项目被腾讯跟进复制该怎么办？”的帖子。

后来，腾讯放弃了 “单打独斗”的模式，选择控股其他公司，采取跑马式策略。据一位业内人士透露，腾讯控股其他公司后，通过复制其商业模式发展自己的业务部门，“如果自己的马跑的比控股公司快，那么腾讯就放弃控股公司，转而发展自己的业务。”该人士告诉新浪财经。

例如，2012 年腾讯完成了对当时京东最大的竞争对手—易迅的控股，将全资收购又转为全资子公司，着力发展腾讯自己的电商业务。然而，2014 年 3 月份，腾讯电商控股 CEO 吴宵光曾在内部邮件中表示，易迅的表现很不错，“可是当我们抬头看看整个行业格局时，又不由得问自己，身在其中，我们是否选择了一条最合适的道路？”

彼时，吴宵光所提到的 “行业格局”是电商行业的初创期，需要形成庞大的供应链以及物流体系的建设，而这些都需要完备的团队以及足够长的时间。在互联网行业摸爬滚打许多年的腾讯自然明白，如果只靠腾讯自己的电商团队，很容易就会错过时机。“并不是说我们不能独自做到这些，只是今天行业的格局令我们必须变阵用一种全新的模式去跟时间赛跑。” 吴宵光在内部邮件中说到。

腾讯投资策略改变的标志性事件，是 2014 年腾讯放弃自建电商，以 15% 的股份入股京东。同年 8 月，微信支付公布 “微信智慧生活”全行业解决方案，称要将现有的商业模式 “移植”到微信平台。腾讯开始从 “跑马式”投资转变为 “入股不控股”的模式，通过向被投资企业提供腾讯自己的资源，构建微信生态，整合垂直体系，实现两者的协同发展。

而从去年开始，腾讯的投资策略正逐渐转变为：投资 + 输出管理 + 协同整合的模式。

在 2020 年腾讯的投资 IF 大会上，腾讯总裁刘炽平表示，腾讯将通过投资输出自身能力，增强被投企业的增值服务。“在京东打造移动端体验的时候，滴滴进行技术架构提升的时候，美团点评合并之后面临严峻的补贴大战的时候，腾讯无不是提供了关键性的帮助”，刘炽平说到。

不得不说，腾讯的投资策略似乎已经在今天证明了其正确性。通过与被投资企业展开合作，腾讯成功打造微信生态圈，构建垂直业务体系。多覆盖面的业务跨度方便了我们的生活的同时，也极大地增强了用户粘性。而京东、美团等腾讯参股企业在今年二级市场的优异表现恐怕是最好的证明。

无论是衣食住行娱，腾讯正将业务板块渗入到我们生活的方方面面。在未来的某一天，我们可能已无法想象，没有腾讯，我们的生活将是怎样。也许那时，我们就会开始理解，我们都在为这只 “憨憨企鹅”打工了。