印度 Q2 高端智能机发货量大幅下滑，一加重夺第一

8 月 4 日消息，据印度媒体报道，近日行业分析咨询公司 Counterpoint Research 发表研究数据，由于新冠病毒疫情大流行对经济活动形成的严重冲击，今年第二季度印度智能手机市场高端机型发货量虽然超过 100 万部，但与去年同期比大幅下跌了 32%。高端机型指价格在 3 万卢比 (大约 2800 元人民币)以上的智能手机。

该分析咨询公司 Counterpoint Research 在发布的一份研究报告中表示，因新冠病毒疫情而导致的印度全国范围近 40 天的封锁，使得 4 月份在印度的高端智能手机发货量几乎为零，这是对第二季度发货量出现大幅度下降的最大贡献。

该分析咨询公司还表示，“尽管如此，高端机型仍然是智能手机市场中受影响最小的细分领域之一。第二季度在整个印度智能手机市场，高端机型获得了有史以来的最高份额，在智能手机总出货量中占比超过 4%。”

一加公司新推出的 5G 版 OnePlus 8 系列等高端机型，以及重新进入市场的苹果机型，在印度高端智能手机市场都保持着不错的市场表现。

另外，第二季度在印度智能手机市场，还看到更多的销售商在致力于高端机型，为的是提高盈利能力，同时增加品牌在印度市场的知名度。

该分析咨询公司的研究报告表示，5G 已经成为高端智能手机的标配，预计韩国三星电子公司和苹果都将会很快在印度市场推出他们自己的 5G 版智能手机。

第二季度在印度高端智能手机市场，一加公司超过三星电子公司，以 29% 的市占率，重新夺回市场份额排名第一的位置。该研究报告称，由于竞争加剧，苹果在第二季度降至印度高端智能手机市场份额排名第三位置。

该研究报告说，“随着一些智能手机销售商正在改变策略，将所有不同消费能力的消费者作为目标，印度高端智能手机市场正在成长。小米、OPPO 和 vivo 都已经进入高端智能手机市场，这个市场领域不再是三星电子公司、苹果和一加公司等少数几家寡头所垄断。”

例如，vivo 品牌的 vivo V19 在推出的那个季度，就在当季获得印度市场高端智能手机销量排名第二的好成绩。