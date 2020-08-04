小电科技冲击共享充电宝第一股，盈利模式单一、收费乱象待解

日前，浙江省证监局官网披露，杭州小电科技股份有限公司（以下简称 “小电科技”）已同浙商证券签署了上市辅导协议，拟在创业板挂牌上市。这意味着，小电科技或将成为 “共享充电宝第一股”。



据了解，小电科技背后的资本实力雄厚，不乏腾讯、苏宁易购与国内知名 VC 加持。但与此同时，小电科技仍存在盈利模式单一与收费乱象等问题。

如今共享充电宝行业经过多番洗牌，已形成 “三电一兽”格局，今年 6 月，美团宣布重启该业务，巨头的入局或许也将改写行业格局，这对小电科技而言究竟有何影响也值得观察。

小电科技抢跑 IPO，与背后资本密不可分

2016 年底，唐永波带领团队成立了小电科技。其官网信息显示，小电科技秉持精细化运营战略，持续研发与迭代移动式、桌面式产品。

据小电科技方面披露的数据显示，目前，小电科技已覆盖北上广深杭等全国 1600 座县级以上重点城市，用户量突破 2 个亿。

在市场占有率方面，街电以 28.6% 的市场份额排名行业第一，小电科技则以 27% 的份额紧随其后。虽然小电科技的市场占有率不及街电，但其背后的资本不容小觑。

据天眼查信息显示，自成立以来，小电科技先后获得 5 轮融资，包括来自国内十余家一线 VC 以及腾讯、苏宁易购的投资。2018 年 3 月，小电科技完成了 B + 轮数亿元融资，至此小电在共享充电行业估值超过 3 亿美金。

在持股方面，小电科技创始人兼 CEO 唐永波系第一大股东，除直接持有小电科技 28.42% 的股份外，唐永波还通过杭州小电投资管理合伙企业间接控制公司 9.54% 的股份，合计持股占总股本 37.96%。

机构投资方中，腾讯持有 9.66% 的股份为最大机构股东，金沙江创投总计持股 7.60%，为最大 VC 投资方。此外，元璟资本、红杉资本中国基金、高榕资本、德同资本等机构均持有约 5% 至 6% 的股份。

据多家媒体报道，金沙江创投主管合伙人朱啸虎仅用了半小时就决定投小电科技，曾多次为小电科技站台。他曾表示，当下手机应用耗电迅速，有些场景携带充电宝不方便，用户对于充电需求客观存在，未来手机应用种类会更多，只会越来越耗电。

互联网分析师于斌分析称，小电科技启动 IPO 与其背后的资本分不开，“如果没有资本推动的话，小电科技应该仍然会在产品以及运营方面去做更多的动作，而不是直接启动 IPO。”

盈利模式单一，收费乱象不断

2017 年，共享经济概念掀起一股热潮，彼时，共享充电宝在业界存在一定的争议。素有 “娱乐圈纪检委”之称的王思聪曾在朋友圈发表态度称：“共享充电宝要是能成我吃翔，立帖为证。”

然而，包括小电科技在内的共享充电企业在 2018 年下半年开始，便相继有了盈利的消息。2018 年 7 月，小电科技宣布已实现盈利。据最新信息显示，2019 年第三季度的营收同比增长 300%，峰值日订单量超过 200 万。

值得一提的是共享充电宝的盈利模式集中在租金、押金和广告上。早在共享充电行业兴起初期，艾媒分析师便指出其盈利模式单一的问题。据艾瑞咨询数据显示，目前租赁业务约占整体交易规模的 97.2%，其次为广告收入；2019 年中国共享充电宝租赁业务交易规模达 79.1 亿元，未来三年复合增长率约为 44.9%。

单一盈利模式的弊端更是在此次疫情期间显现的淋漓尽致。今年 2 月，唐永波发布员工内部信指出，由于企业模式对上游商户的依赖程度极高，全国大量合作商户尚未开门营业，整个行业进入 “红慌”模式。

业内人士分析称，如今伴随着疫情好转人流量逐步恢复，然而，不改变单一的盈利模式，2020 年或将成为共享充电宝困难期。对此，于斌表示，除了产品本身与广告的盈利模式之外，共享充电宝企业还可以以寻求商业合作的方式去增加盈利。

值得一提的是，2019 年下半年，共享充电宝行业曾掀起多番 “涨价潮”，租金甚至涨至 8 元每小时。对此，街电 CEO 万里曾在接受蓝鲸 TMT 记者专访时表示，企业为了长久健康发展，获取一些现金流，可能会在定价上面有所变动，这是一个市场行为，也是动态行为。

然而，记者调查发现，各家充电宝的收费标准均不统一，查询街电、小电、来电、怪兽共享充电宝小程序或者公众号，均未显示具体的计费规则；随后，记者联系相关客服，得到的答案均为：在不同地区、不同场所、不同店铺，共享充电宝的收费标准均不相同。

虽然用户的使用成本在不断提高，但有关共享充电宝的投诉却一直得不到改善。截至 7 月底，小电科技在黑猫投诉平台的投诉量已超过 4200 条，投诉大多涉及乱收费等问题。

行业投资热度大幅下降，美团入局或改变现有格局

据艾瑞咨询数据显示，2019 年，中国共享充电宝租赁交易规模达到 79.1 亿元，呈现 141.3% 的高速增长。行业对一二线市场的场景布局日趋完善，市场开始向三四线城市下沉。考虑到现有的规模量级以及三四线的消费水平与较长的市场教育期，市场增速与早期相比会有所回落。但是除了受疫情影响的 2020 年，未来几年行业仍将保持 50%-80% 的高速增长趋势。

然而，与此同时，记者也注意到，近年来，共享充电宝行业投融资事件数量及金额波动较大，行业投融资在 2017 年达到高潮后，热度大幅下降。

据IT桔子数据显示，2019 年我国共享充电宝行业投融资事件数为 1 起，投融资金额达 5 亿元。截至 2020 年 5 月共享充电宝行业投融资事件数为 1 起，投融资金额为 1 亿元。

从目前的市场格局来看，据 Trustdata 数据显示，“三电一兽”(街电科技、来电科技、小电科技和怪兽充电）四家公司已垄断共享充电宝市场 96.3% 的份额。艾瑞咨询认为，要改变这一格局有四种方式：一是差异化创新，包括技术突破；二是通过强资本扩大市场占有率；三是头部玩家合并；四是美团等巨头入局。

美团曾多次欲进军该领域，今年 6 月，美团方面确认再次启动共享充电宝项目，随后，美团充电宝在线下多场景铺设扩张。截至到 7 月，美团充电宝已在全国 100 多个城市正式运营。

艾瑞认为，短期内 “三电一兽”的实力差距不足以通过前三种方式来大改竞争格局；而对于美团的入局，美团在商户资源和渠道运营上具有优势，会倒逼现有玩家进步并加快优胜劣汰进程，但是鉴于头部玩家在场景布局上积累的先发优势，以及日趋复杂化的竞争，美团仍需投入大量资本才能撬动自有的商户资源。因此市场会进一步集中，但是否一家独大还需要后续观察。

多名业内人士对记者表示，小电科技即便最终成功 IPO 成为 “共享充电第一股”也未必能成为美团的对手。“美团相对于‘三电一兽’来说体量巨大，势必会对共享充电市场造成巨大冲击。”于斌称。