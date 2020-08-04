2020 胡润全球独角兽榜：蚂蚁集团登顶，字节跳动滴滴分列二三位

8 月 4 日早间消息，胡润研究院携手苏州高新区，今日发布《苏州高新区 ·2020 胡润全球独角兽榜》（Suzhou New District · Hurun Global Unicorn Index 2020），列出了全球成立于 2000 年之后、价值 10 亿美元以上的非上市公司。本次榜单估值计算的截止日期为 2020 年 3 月 31 日。

胡润研究院发现全球有 586 家独角兽企业，比去年增加 92 家，其中美国以 233 家领先于中国的 227 家，美中两国占全球独角兽总数八成，英国和印度分别以 24 家和 21 家排在第三和第四。

从具体城市来看，北京是全球独角兽之都，有 93 家，远远超过旧金山的 68 家，上海以 47 家排名第三。独角兽数量排名前十的城市中，有 9 个在中国或美国，伦敦是唯一的例外。排名前 12 的城市中有 6 个在中国，北京上海深圳杭州独角兽数量都比伦敦多，南京比首尔和波士顿多，广州比巴黎和柏林多。

最近宣布科创板和港交所上市计划的蚂蚁集团以 1 万亿估值蝉联第一，最近受到美国政府封杀威胁的抖音海外版母公司字节跳动以 5600 亿估值蝉联全球第二大独角兽，其估值上升了 600 亿。全球十大独角兽 6 个来自中国，除蚂蚁集团和字节跳动以外，还有滴滴出行、陆金所、快手和菜鸟网络。

刚刚成功将载人飞船送回地球的 SpaceX 以 2500 亿估值排名第五，总部旧金山的支付平台 Stripe 成为最大的赢家，估值增加了 900 亿，排名上升 5 位至第五。

最大输家：美国电子烟公司 JUUL Labs 和共享办公空间 WeWork，分别下跌 2600 亿和 1900 亿。五个降幅最大的也包括中国的比特大陆，估值下降 500 亿，和瑞幸咖啡联合创始人陆正耀的神州优车，估值下降 200 亿。

红杉资本成为全球最成功的独角兽投资机构，投资了全球五分之一的独角兽；其次是腾讯、软银和 IDG。高瓴资本和 Accel 新进入前十。

胡润百富董事长兼首席调研官胡润表示：“我们在全球发现了 586 家独角兽。这些平均只有 9 岁的年轻公司，是世界上最激动人心的初创企业，它们引领着新一代颠覆性技术，吸引着世界顶尖的年轻人才。正如埃隆 · 马斯克的 SpaceX，估值 2500 亿位列我们榜单第五名，5 月 31 日，它将两名宇航员送入国际空间站，并于近日成功返回地球，吸引了全世界的关注。”

“尽管中国和美国仅占世界 GDP 的 40% 和人口的四分之一，但两国仍以全球八成的独角兽企业占据主导地位。其他国家应该意识到，要提供一个有利于独角兽发展的生态系统。”

“大家之所以对独角兽兴趣那么大，主要因为一旦它上市，影响会很大，比如蚂蚁集团，最近宣布科创板和港交所上市计划，引起了国内外的关注，据业内估算，蚂蚁集团目标估值 1.4 万亿人民币” ，胡润补充道。