IBM 发布全同态加密（FHE）工具包 Linux 版本

6 月初，IBM 发布了适用于 MacOS 和 iOS 的完全同态加密（Fully Homomorphic Encryption，FHE）工具包。现如今，该公司则宣布推出一个新的 Linux FHE 工具包，将 FHE 带到 IBM Z 和 x86 架构的多个 Linux 发行版中。

FHE 技术允许在保持加密状态的情况下对数据进行操作，最大程度上降低了数据暴露的风险。FHE 工具包旨在使开发人员更轻松地在其解决方案中使用 FHE。Linux FHE 工具包的第一个版本只支持 IBM Z（s390x）客户端上的 Ubuntu。对于 x86 平台，该工具包则支持 Ubuntu、Fedora 和 CentOS。

IBM 表示，经验丰富的 Docker 开发人员可以轻松地将其移植到其他 GNU/Linux 发行版中。每个工具包版本都将使用户可以通过其主机操作系统上的 Web 浏览器访问内置 IDE（集成开发环境）。

与 MacOS 和 iOS 工具包类似，Linux 版本 FHE 工具包中包含了一个使用欧洲国家及其首都城市的英文名称针对加密数据库进行隐私保护搜索的简单演示；选择国家将搜索匹配的首都。Linux 版本 FHE 工具包打包为 Docker 镜像，因此应可在具有最新 Docker 的任何平台上使用。

此外，该团队还在 Linux FHE 工具包中为金融行业添加了第二个用户案例演示。具体来说，这个新案例专注于信用卡欺诈检测，开发人员可以通过在完全同态加密的数据集和模型上使用神经网络来检测基于匿名交易的欺诈活动。