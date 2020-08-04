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腾讯黑鲨游戏手机 3S 今日首卖：120Hz 屏 + 65W 疾速闪充，3999 元起

2020/8/4 9:03:27 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 8 月 4 日消息 腾讯黑鲨游戏手机 3S 于上月底发布，搭载骁龙 865 处理器、120Hz 三星 AMOLED 屏和 JOYUI 12 游戏操作系统，该机今日正式首发开卖，售价 3999 元起。

腾讯黑鲨游戏手机 3S 搭载了 6.67 英寸 AMOLED 屏，120Hz 屏幕刷新率，支持多场景插帧技术，触控采样率达到了 270Hz。

腾讯黑鲨游戏手机 3S 搭载了定制的双电池系统，电池容量 4720mAh，支持 65W 充电，官方称 12 分钟可以充 50% 电量，38 分钟可以充电 100%，另外背部还支持磁吸充电。

配置方面，腾讯黑鲨游戏手机 3S 搭载了骁龙 865 处理器，全系搭载 UFS 3.1 闪存和 12GB LPDDR5 内存，支持磁盘加速器。散热方面，腾讯黑鲨 3S 采用了中置主板设计，游戏横握区无热源，还首创了三明治液冷散热系统，处理器、5G 芯片、充电电路分区布局，关键热源互不影响。

系统方面，腾讯黑鲨游戏手机 3S 搭载了 JOYUI 12，基于 MIUI 12，拥有超级壁纸、自定义万象息屏以及 “隐私保护”功能。JOYUI 12 还新增了体感操控，内置 6 种体感动作，两档灵敏度调节。

全新的腾讯黑鲨游戏手机 3S 全系标配 12GB 内存，128GB 版售价 3999 元、256GB 版售价 4299 元，512GB 版售价 4799 元，感兴趣IT之家小伙伴可以关注一下。

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关键词：腾讯黑鲨游戏手机3S

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