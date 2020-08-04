瑞幸咖啡： 两名新董事提出离职，大钲资本提议邵孝恒回归

8 月 4 日讯，北京时间 8 月 3 日晚间，瑞幸咖啡向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中宣布，已收到独立董事 Jie Yang 和 Ying Zeng 的辞呈，决定立即生效。



同一日，瑞幸咖啡股东 Lucky Cup Holdings Limited 和 Fortune Cup Holdings Limited 要求在 9 月 2 日召开特别股东大会，审议是否恢复邵孝恒董事会成员的身份。上述两家公司的背后是大钲资本。截至 7 月 30 日，上述两家公司拥有不少于 10% 的公司股东大会投票权。

此前，邵孝恒担任瑞幸咖啡独立董事和董事会特别委员会成员，负责瑞幸咖啡造假事件的调查。但在之前的董事会内斗中，邵孝恒和瑞幸咖啡的投资人黎辉、刘二海一同出局。

今年 7 月 5 日，瑞幸咖啡召开临时股东大会，又于 7 月 12 日召开了董事会会议。根据临时股东大会的结果，黎辉、刘二海、陆正耀和邵孝恒将不再担任董事职务，Jie Yang 和 Ying Zeng 被任命为独立董事。

7 月 14 日，瑞幸咖啡今天宣布了董事会人事变动，任命公司原董事兼代理 CEO 郭谨一为新任董事长兼 CEO，Yang Cha 和 Feng liu 被任命为独立董事。

另据财政部官网消息，自 5 月 6 日起，财政部组织力量对瑞幸咖啡境内 2 家主要运营主体瑞幸咖啡（中国）有限公司和瑞幸咖啡（北京）有限公司成立以来的会计信息质量开展检查，并延伸检查关联企业、金融机构 23 家。

7 月 31 日，财政部表示，截至目前已完成对瑞幸咖啡公司境内运营主体会计信息质量检查。

检查发现，自 2019 年 4 月起至 2019 年末，瑞幸咖啡通过虚构商品券业务增加交易额 22.46 亿元（人民币，下同），虚增收入 21.19 亿元（占对外披露收入 51.5 亿元的 41.16%），虚增成本费用 12.11 亿元，虚增利润 9.08 亿元。

财政部表示，下一步将依法对瑞幸咖啡境内主要运营主体财务造假问题给予行政处罚，及时向社会公开处理处罚结果。