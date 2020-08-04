联发科预计 Q3 营收环比增长 30%，此前消息称华为向其下巨额芯片订单

8 月 4 日消息，据国外媒体报道，半导体公司联发科预计，2020 第三季度，该公司的营收将环比增长高达 30%。

联发科技预计，2020 年第三季度，该公司的营收将达到 825-879 亿新台币（约合 27.7-27.9 亿美元），与上一季度的 676.03 亿新台币相比，环比增长 22% -30%，远远超出市场预期，因为该公司预计其所有产品线（尤其是天玑系列 5G SoC）的出货量将大幅增长。

此外，该公司还预计，其第三季度的毛利率将在 41.5% 到 44.5% 左右，大致与第二季度的持平。

联发科于 7 月底发布的 2020 年第二季财务报告显示，该公司第二季度的营收为 676.03 亿新台币（约合人民币 161 亿元），同比增长 9.8%；净利润为 73.1 亿新台币（约合人民币 17.4 亿元），同比增长 12.4%；毛利率为 43.5%，较前季增加 0.4 个百分点，较去年同期增加 1.6 个百分点。

2020 年上半年，联发科的营收同比增长 12.4%，至 1284.6 亿新台币，净利润同比增长 33.33%，至 131.14 亿新台币，平均毛利率为 43.31%。

业内消息人士称，联发科预计其今年全年的营收至少将增长 15%，是最初预期的两倍。

联发科是一家半导体公司，专注于无线通讯及数字多媒体等技术领域，该公司提供的芯片整合系统解决方案包含无线通讯、高清数字电视、光储存、DVD 及蓝光等相关产品。

上月，该公司推出了一款新的 5G 智能手机处理器天玑 720。这款处理器采用台积电的 7nm 工艺打造，并且集成了低功耗的 5G 调制解调器。据悉，华为、小米、OPPO 等手机厂商将采用这款处理器。

天玑 720 是联发科推出的第 4 款 5G 智能手机处理器，另外 3 款是天玑 1000、天玑 800 和天玑 820。

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