国家最高科学技术奖获得者刘永坦将 800 万奖金捐出

IT之家 8 月 4 日消息 据新华社报道，8 月 3 日，2018 年度国家最高科学技术奖获得者、中国工程院院士、中国科学院院士、哈尔滨工业大学教授刘永坦，将国家最高科学技术奖 800 万元奖金全部捐出，设立永瑞基金，用于哈尔滨工业大学电子与信息学科人才培养，打造更多国之重器。

刘永坦院士称：“作为一名普通教师和科技工作者，荣获国家最高科学技术奖，这份殊荣不单属于我个人，更属于我的团队，属于这个伟大时代所有爱国奉献的知识分子。”

从 20 世纪 80 年代起，刘永坦院士坚持自主研发新体制雷达，带领团队打破国外技术垄断，为祖国海疆雷达打造 “火眼金睛”，让我国海域监控面积从不足 20% 到全覆盖。2019 年 1 月，刘永坦荣获 2018 年度国家最高科学技术奖。

刘永坦长期致力于电子工程的教学与研究工作，特别是对新体制雷达系统与信号处理技术的研究，是中国对海探测新体制雷达理论体系的奠基人。

IT之家了解到，1953 年 9 月至 1960 年 3 月，刘永坦先后就读于哈尔滨工业大学电机系、清华大学无线电系、成都电讯工程学院二系；1979 年 1 月至 1981 年 1 月，刘永坦就读于英国伯明翰大学；1981 年 1 月至 1987 年 1 月，任哈尔滨工业大学电子工程教研室主任；1987 年 1 月至 1990 年 1 月，任哈尔滨工业大学无线电系系主任；1987 年 1 月至 2001 年 1 月，任哈尔滨工业大学电子研究所所长；2004 年 1 月至 2008 年 1 月，任中国科学院主席团、信息技术科学部副主任。1991 年当选为中国科学院院士；1994 年当选为中国工程院院士。