星链互联网受热捧，SpaceX 拟将用户终端从 100 万个增至 500 万

8 月 4 日消息，据外媒报道，美国太空探索技术公司 SpaceX 在 3 月份获得了联邦通信委员会（FCC）的授权，可以在美国部署 100 万个星链卫星宽带网络的用户终端（即卫星天线）。这将允许 100 万个家庭接受这项服务，但 SpaceX 现在希望将这个数字增加四倍。

图：SpaceX 星链互联网的用户终端，也被称为卫星天线

虽然星链卫星宽带网络尚未开放，但其服务已经受到消费者热捧，已经在 50 个州有近 70 万人注册该服务。为了确保 SpaceX 能够满足人们对其宽带互联网接入服务的巨大需求，SpaceX 已向 FCC 提交申请，允许其在美国部署的用户终端从 100 万个增至 500 万个。

SpaceX 在 6 月中旬将注册表添加到星链项目网站上，它要求人们填写他们的电子邮件和街道地址，以 “获得所在地区星链新闻和服务可用性的最新消息”。SpaceX 表示，它将在今年秋天提供测试版星链互联网，以便为全面推出商业服务做准备。

70 万名表示对星链网络感兴趣的人还没有承诺购买任何东西，但该项目在美国可能会有许多潜在买家，他们要么没有光纤或有线互联网接入，要么只能使用单一供应商提供的服务，除此别无选择。

SpaceX 首席执行官埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)最近表示，星链在洛杉矶等人口稠密地区可以服务的家庭数量将面临某些物理限制，但在农村地区不会面临这样的限制。

SpaceX 已经获得了 FCC 的许可，可以在低地轨道上发射近 12000 颗卫星，这将允许其比传统卫星服务的延迟低得多。到目前为止，SpaceX 已经发射了 540 颗星链卫星，下一次发射将把这个数字增加到大约 600 颗。

亚马逊上周获得美国批准，将为其类似星链项目的 “柯伊伯计划”(Project Kuiper)宽带服务发射 3236 颗低地轨道卫星。