金山世游刘希：游戏行业微创新已无法立足，MMO 陷怪圈亟待革新

8 月 4 日下午消息，“近些年，MMO 手游开始陷入了怪圈。虽然众多 MMO 涌向市场，但它们玩法相似、题材相似、风格相似、甚至连剧情也大同小异。想要破圈，存在压力”。

近日，由西山居制作、腾讯代理的手游作品《剑侠情缘 2 剑歌行》正式发布，其与首款 IP 游戏发布已过去 23 年之久。

金山世游副总裁刘希在接受新浪科技采访时表示，游戏行业竞争激烈，依靠微创新已无法立足，一些游戏必将面临革新。此外他认为，爆款作品与游戏公司体量无关，硬实力与生产力将成为衡量游戏公司竞争力的核心指标。

疫情推动游戏业 偏陷阱类游戏不可取

“疫情对游戏行业，肯定是利好”，在刘希看来，今年以来，游戏行业无论是营收还是发布量均呈现明显上涨。这主要取决于三个方面：第一，疫情导致其他娱乐活动受限，端游、手游、页游都迎来了生机；第二，国家对于游戏的管控，包括版号的发放都更加谨慎且严谨，门槛的提高，致使游戏精品度有所提升；第三，疫情提升了游戏公司的协作机制，“无论是远程办公还是跨地区办公，各业务线在线沟通能力都得到了加强”。

不过，随着游戏行业的发展，行业中的一些弊端正逐渐暴露。有人直言，在鱼龙混杂的手游市场，氪金已成常态。

刘希认为，氪金主要体现了不同用户的需求层次差异，有些游戏的氪金体现在外显方面，例如吃鸡类游戏，在人物造型及服饰上有所优化，增加了游戏的体验感及代入感，这点无可厚非，“但是，我们不希望看到偏陷阱类的游戏出现，或者通过消费心理去一步步诱导消费，这是不可取的”。

爆款与公司体量无关 硬实力与生产力是关键

近些年，手游市场正趋于集中化发展。根据《Quest Mobile 中国移动互联网 2020 半年报告》显示，最近一年，腾讯游戏、乐元素和网易游戏位居前三，其市场占有率超过八成，而腾讯占据了用户 70% 以上的游戏时长，活跃用户规模份额增长至 56%。

除了腾讯网易等双寡头局面外，其余游戏巨头的竞争依旧激烈。刘希认为，做出爆款作品与游戏公司的体量无必然关联，“很多情况下，爆款都是出自不知名的小公司之手”。

不过游戏公司的难点在于，在单款爆品的情况下，如何能将公司建立规模化，生产力如何持续提升以及如何持续输出优秀作品，这将是一家游戏公司是否具备核心竞争力的综合指标。

“我认为，游戏行业最后拼的就是硬实力跟生产力”，他坦言，游戏属于文化行业，创意跟灵感永远不会缺席，“灵光一现”后能否持续是研究重点，所以游戏公司应该全力建立中台，为持续输出优秀作品蓄力。

MMO 游戏陷入怪圈 全面革新面临压力

身为剑歌行的制作人，刘希表示，最近几年，MMO 手游开始陷入一个怪圈：任务繁杂，主线任务、剧情任务，让玩家应接不暇、疲于完成。

为此，剑歌行大胆的去除了 RPG 游戏中的等级概念。刘希称，剑歌行希望把门槛抹掉，让玩家能够更快的接触到游戏的核心的内容，不过，这一改变也为剑歌行带来一些压力，“很多玩家的认知，包括一些习惯任务流程的用户，会在前期缺少目标感，我们从去年就开始花大量精力去调整中间这个度，目前来说，应该已经找到了一个平衡点”。

他还透露，在游戏的研发过程中，主要面临了几个难点：首先是端游中的大规模玩家的交互，在手机平台上可能就无法实现，或者说是限制比较大；其次是游戏的代入感，手游的视野以及用触摸屏的操控感，和端游的显示器以及鼠标键盘相比，肯定有巨大差异；最后是用户的游戏习惯，“手机游戏可以随时登陆，这就需要游戏去进行适配，所以游戏功能的设计难度会比 PC 时代大很多”，“很多游戏研发都会面临这些问题，好在目前这些核心矛盾已经做了平衡”。

下半年吃鸡类或现爆款 细分游戏存优势

疫情冲刷了游戏行业，今年下半年的游戏走势备受关注。

刘希认为，首先，传统品类中肯定会出现优秀作品，例如卡牌、MMO 等，因为该领域在内容丰富度及题材细分方面，均有很大发展空间，但这些作品是否能超越 “前浪”，暂不得而知；

其次，新品类方面亦可能出现爆款，例如吃鸡游戏，“我认为在这个领域上，大概率会有新的爆品出现”，此外，开放世界游戏、生存类游戏、二次元文化游戏这三大领域，在吸量程度、玩家留存、投入产出等方面均存在各自优势，因此出现爆款的几率较大。