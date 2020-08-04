7 月全球 Web 服务器调查报告发布：nginx 域名方面增长最明显

Netcraft 公司官网每月公布的全球 Web 服务器调查报告“Web Server Survey”是当前人们了解全球网站数量以及服务器市场分额情况的主要参考依据，2020 年 7 月份的报告目前已经发布。

7 月报告中共收到 1234228567 个站点、260658118 个域和 10221919 面向 Web 的计算机数据，相比前月增加了 947 万个站点和 18 万台计算机，但减少了 175 万个域。

大部分主要服务器 7 月在站点总数上都有所增加，其中 Apache 增长了 980 万个站点，微软和 nginx 分别增长了 540 万和 250 万个站点。LiteSpeed 继续保持强劲增长，本月新增了 195 万个新站点。目前 LiteSpeed 市场占有 2.17％，但与年初的 1.62％ 相比，增长已经算很快了。

nginx 在域名方面增长最明显，共涨了 200,000，微软丢失了 110 万个域，Apache 丢失了 99.8 万，也使得 nginx 在该指标上的领先地位更进一点加强，现在它已经拥有约 3000 万个域，占有 29.8％（+0.27 pp）的市场份额。

详情查看：https://news.netcraft.com/archives/2020/07/27/july-2020-web-server-survey.html

Web 服务器整体市场情况：

所有站点情况：

域名情况：

活跃站点情况：