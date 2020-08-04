《赛车计划 3》PC 配置要求公布：RTX 2070 可畅玩

IT之家 8 月 4 日消息 Steam 现已更新了《赛车计划 3》PC 配置，最低需要 GTX 680，推荐配置为 RTX 2070。目前，该游戏正在预购状态。
IT之家了解到，《赛车计划 3》由 Slightly Mad Studios 制作，支持简体中文。
游戏介绍：
超过 200 款菁英品牌赛车与路车
超过 120 条国际赛道
多种赛事改装套组
藉由参赛取得点数和经验值
购买并拥有上百辆汽车
使用真实性能零件升级车辆
使用竞速或社群提供灵感的涂装自定义车辆
自定义你的车手
最低配置 :
操作系统 : Window 10 (+ speficic versions of 7)
处理器 : 3.5 GHz Intel Core i5 3450 or 4.0 GHz AMD FX-8350
内存 : 8 GB RAM
显卡 : GTX 680 or equivalent
DirectX 版本 : 11
存储空间 : 需要 50 GB 可用空间
推荐配置 :
操作系统 : Windows 10
处理器 : Intel i7 8700k or AMD Ryzen 7 2700X
内存 : 16 GB RAM
显卡 : Nvidia RTX 2070 or AMD RX5700
DirectX 版本 : 11
存储空间 : 需要 50 GB 可用空间
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