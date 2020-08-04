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《赛车计划 3》PC 配置要求公布：RTX 2070 可畅玩

2020/8/4 17:20:24 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 8 月 4 日消息 Steam 现已更新了《赛车计划 3》PC 配置，最低需要 GTX 680，推荐配置为 RTX 2070。目前，该游戏正在预购状态。

IT之家了解到，《赛车计划 3》由 Slightly Mad Studios 制作，支持简体中文。

游戏介绍：

  • 超过 200 款菁英品牌赛车与路车

  • 超过 120 条国际赛道

  • 多种赛事改装套组

  • 藉由参赛取得点数和经验值

  • 购买并拥有上百辆汽车

  • 使用真实性能零件升级车辆

    使用竞速或社群提供灵感的涂装自定义车辆

  • 自定义你的车手

最低配置 :

  • 操作系统 : Window 10 (+ speficic versions of 7)

  • 处理器 : 3.5 GHz Intel Core i5 3450 or 4.0 GHz AMD FX-8350

  • 内存 : 8 GB RAM

  • 显卡 : GTX 680 or equivalent

  • DirectX 版本 : 11

  • 存储空间 : 需要 50 GB 可用空间

推荐配置 :

  • 操作系统 : Windows 10

  • 处理器 : Intel i7 8700k or AMD Ryzen 7 2700X

  • 内存 : 16 GB RAM

  • 显卡 : Nvidia RTX 2070 or AMD RX5700

  • DirectX 版本 : 11

  • 存储空间 : 需要 50 GB 可用空间

Steam链接：点此前往

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