18 亿美元言和高通，华为适应「新秩序」

就在 TikTok 寻求海外市场「突破口」之际，另一家深受「全球化割裂」之害的厂商华为，也在悄悄地另觅他径。

近期，高通 2020 年 Q3 财报电话会议上，高通 CEO 史蒂夫·莫伦科夫（Steve Mollenkopf）披露了一项关键交易。「我们与华为签署了一项新的长期性全球专利许可协议，其中，包括专利交叉许可，以回授某些华为专利的权益。我们还签订了一项协议，以结算先前专利许可协议中的金额。」

据了解，华为与高通达成了总额 18 亿美元（约合 127 亿元人民币）的和解协议。该协议分为两项内容，一项是 2019 年年底之前，华为未支付予高通的专利费用，约 12 亿美元；一项是，2020 年一月至六个月累计产生的专利费用，约 6 亿美元。预计华为将在一年之内完成全部支付，第一笔付款将在今年 9 月进行。而华为支付的专利费用，也将在高通 2020 年 Q4 季度财报上有所体现。

在华为深陷地缘政治泥潭时，与高通达成专利和解，意义重大。释放出多个重要信号，一方面，华为正在试图在当前纷乱的局面中抽丝剥茧、捋清轻重，与过去的纠纷达成和解，为将来扫除障碍；另一方面，华为或许在积极地寻求新出路，向高通示好，为将来外购芯片铺平道路。

一场双赢的「示好」

高通业务营收板块，主要分为四类，QTL（技术授权业务）、QCT（CDMA 技术集团，即芯片业务）、QSI（战略投资业务）、QWI（无线与互联网）。其中，高通业务营收主要来自于 QTL 专利授权和 QCT 芯片两大块业务。

与爱立信、诺基亚等通信厂商商业模式不同，高通不售卖通信设备，主要依靠在 2G、3G、4G，甚至 5G 积累起的巨大专利池来实现盈利。尤其在 3G 时代，高通主导了 CDMA 技术，国内电信运营商中国联通的 WCDMA、中国电信的 CDMA2000 网络制式均基于高通的 CDMA 技术。

此外，来自 Counterpoint Research 数据显示，2018 年、2019 年全球智能手机应用处理器市场，高通以超 33% 的市场份额稳居第一位。国内的手机厂商华为、荣耀、OPPO、vivo、小米、一加等均采用高通的手机处理器，苹果手机中一部分蜂窝基带芯片也来自高通。

如高通在各大机场悬挂的广告语所示，「每一部 3G、4G 手机中，都有我们的发明。」

一手通过庞大的通信专利池授权，收取高昂的「高通税」；一手售卖手机处理器。高通成为众多厂商绕不开的「梦魇」。

到了 4G 末期，高通的地位开始出现一些松动。为制衡高通，华为、三星等厂商，开始争先布局 5G 技术，抢夺行业标准话语权。同时，高通迎来众多厂商的「倒戈」。2017 年，苹果与高通因基带芯片专利费，展开了耗时数年、横跨多地的互诉。而处于国内第一梯队的手机厂商华为，也开始自研麒麟芯片，与高通高端骁龙芯片各个性能、参数正面刚。

2019 年 4 月，苹果与高通达成和解，苹果向高通支付一笔专利费用，双方还就调制解调器芯片达成有效期为六年的协议。在当时看来，苹果与高通的和解，在 5G 即将到来的前提下，是一场「双赢」的决定。而本次，华为与高通的和解也将是一场「双赢」的和解。

2019 年 5 月 15 日，华为被美国商务部纳入「实体名单」，接着包括高通、英特尔、博通等半导体厂商开始停止给华为供货。一年之后，美国对华为的管控进一步升级，通过限制芯片制造环节，彻底切断华为芯片的供应路径。

「华为海思无法制造芯片，解决途径就是外购芯片，只能选择高通，或者联发科。旗舰手机芯片只有高通可以选择。」芯谋研究徐可对极客公园（ID：geekpark）说。

华为无法通过台积电代工自家麒麟芯片，而外购联发科，或者紫光展锐芯片，又不能完全匹配华为高端手机产品线的调性与市场定位。如华为与高通通过专利和解，或进一步促成芯片供应，将极大地稳固华为在手机高端市场发展的可持续性。

一位业内人士向极客公园透露，「从高通季报可以看出，QTL 营收一直不见起色，一部分原因与华为有关。」5G 时代，高通摆平了与苹果、华为多年的纠葛，扩大了潜在的营收来源，其专利授权商业模式也得到了暂时性的「安稳」。

高通 CEO 史蒂夫在财报电话会议上总结称，「伴随华为协议签署的完成，高通进入了一个崭新的阶段，这个阶段内，高通与市场上的主要手机 OEM 厂商都签订了多年期的许可协议。」受到与华为和解利好消息的影响，财报公布当天高通股价盘后上涨 13%。

混沌中适应「新秩序」

2019 年 9 月，高通 CEO 史蒂夫曾在接受中国媒体采访时表示，高通已经恢复了对华为的产品供货，高通向华为专利技术许可不受到美国商务部「实体清单」规定的影响。

高通所说的产品供货或许仅指专利授权业务。实际上，目前为止，高通仍然不能为华为提供芯片。

在 2020 年 Q3 财报电话会议上，高通 CFO Akash Palkhiwala 回答摩根大通分析师提问，关于高通能否向华为提供 5G 芯片组时说，「高通的确与华为没有任何实质性业务往来，所以，高通 MSM（内置基带的移动处理器）部门业绩指引，没有关于华为的出货内容，高通只是在给其他手机 OEM 厂商供货。」

但是，芯谋研究徐可指出，绝大部分手机芯片都能采购，高通是美国企业，可以突破限制，美国企业可以申请销售许可证。

这次的和解，是华为对高通的让步。电信分析师刘启诚进一步告诉极客公园，「下一步看高通怎样游说政府，像英特尔在短暂停止给浪潮等供货后，通过与政府沟通又恢复了供货。事情需要一步一步地推进，毕竟，对于高通而言华为是大客户。另一方面，通过中美公司的和解，也在瓦解美国政府的行动，从业界来看，除极个别企业外，大部分美国企业希望与中国公司有合作。」

与 3G、4G 时代通信标准「四分五裂」不同，5G 标准全球统一，不同企业有各自擅长的技术领域，合作大于竞争。华为、高通作为通信标准制定的上游企业，更需要彼此开放、合作，优势互补。

旧的秩序正逐步土崩瓦解，新的秩序正在构建。

8 月 3 日，张一鸣发布内部公开信证实，字节跳动正与一家美国科技公司就合作方案做初步探讨，以确保 TikTok 能够继续服务美国用户。

无论是华为，还是 TikTok，都是在现有的框架、体系内，适应新的秩序，在复杂的利益、权力博弈中，谋求生存。为了防止更大的「脱钩」、剑拔弩张，中美企业之间需要释放诚意，合力度过危机。