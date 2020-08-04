曝苹果首款 ARM MacBook 的芯片不以 “A”系命名

之前消息指出，基于 ARM 的 12 英寸 MacBook 将会采用 A14X 仿生芯片，媒体也认为这与新 iPad Pro 机型中预计会提供 5G 支持的芯片相同。但是，最新消息似乎否认了这一点，一位名叫 Jiorīku 的国外网友声称第一款基于 ARM 的 MacBook 将配备完全不同的芯片。

Jiorīku 在 Twitter 上指出，即将推出的 MacBook 将不会配备我们众所周知的 A 系列芯片。取而代之的是，它将是一款完全不同的芯片，并具有一个新的名称。但是，它可能是即将推出的 A14X 仿生芯片的微改动版本，专门针对 MacBook（而不是 iPad Pro）而设计。这可能意味着其芯片尺寸可能大于新 iPad Pro 型号中的芯片尺寸。

需要指出的是，并非所有芯片都具有相同的尺寸，尽管它们是在相同的制造工艺上制造的。例如，有传言称即将面世的麒麟 1020 尺寸比 A14 仿生大，尽管两个芯片组可能都是采用台积电的 5nm 技术制造的。同样，基于 ARM 的 MacBook 可能具有更大尺寸的芯片，有传言称该处理器共有 12 个内核，其中八个是性能内核，其余四个将专注于效率。

不过到目前为止，我们依然无法确定第一款 ARM Mac 究竟是 12 英寸的 MacBook 还是 13 英寸的 MacBook Pro。随着时间的推移，我们会越来越接近 “真相”。