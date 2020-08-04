3799 元起，雅迪发布冠能系列电动车：TT Far7 级增程系统提升续航

IT之家8月4日消息 8月4日，雅迪正式推出搭载 TTFAR 7 级增程系统的冠能版新车，包括冠能 M8、冠能 T5、冠能 M6、冠能 E6、冠能 E3 多款产品。其中冠能 T5售价3799元，冠能 M8售价3899元。

雅迪相关负责人在发布会上表示，搭载此系统的电动车，在测试中一次充电可跑122公里。

官方介绍，雅迪自主研发推出雅迪 TTFAR 7 级增程系统，实现动力里程双突破，续航大幅增长！雅迪 TTFAR 7 级增程系统由 7 大核心部件组成，包括 TTFAR 凸极电机、TTFAR 石墨烯电池、TTFAR 能量回收控制器三大相辅相成的核心技术及四大硬件创新。

雅迪通过 SPOKE 结构克服电机体积难题，成功研制出符合两轮车使用的TTFAR 凸极电机，凸极率达到1.7，提升幅度约 54%，运转高效面提升约 35%，扭矩提升约 12%。

第二项核心技术是 TTFAR 能量回收控制器，它将 TTFAR 电机、TTFAR 石墨烯电池充分调动起来，让系统性能得到充分发挥。TTFAR 石墨烯电池能量密度达到 20%，电池寿命、续航能力、充电速度都有进一步的提升。TTFAR 能量回收控制器使用 MTPA+FOC 双算法联合电控，合理实现动能回收，配合 3420 种预设行驶方案，让电能分配更加合理，提供更长续航，更强动力。

第三项核心技术为二代石墨烯电池，能量密度提升了约 20%，支持 20A 反向充电技术，能量回收的动能有效转化为电能。此外，二代石墨烯电池还支持 1 小时快充，电池寿命达到了普通铅酸电池的 3 倍。同时，雅迪还为二代石墨烯电池提供了长达 2 年的质保服务。

IT之家获悉，雅迪 TTFAR 7 级增程系统内置的三大核心技术相辅相成，凸极电机的高凸极率决定了控制器能量回收率的提升；能量回收控制器决定了动能向电能的转化；二代石墨烯电池的反充功能，决定了电能的回收。让一边骑车一边充电成为可能。

除三大核心部件外，雅迪 TTFAR 7 级增程系统还包括四大硬件创新。TTFAR 电能监测仪表，可以帮助用户实时了解电量动态，包括反充电模式、高能耗模式和正常模式。TTFAR 降电阻电缆，通过增大线束线径，大电流与小电流回路分开设计，有效减少因内阻而产生的电能损耗。TTFAR 低滚阻轮胎和 TTFAR 低风阻车身，通过物理设计创新，降低车辆与地面、空气之间的阻力，骑行速度得到全面提升。