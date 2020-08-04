山寨《北斗导航》霸榜苹果 App Store ，众多网友被误导支持国产打五星评价

IT之家8月4日消息 7月31日，北斗三号全球卫星导航系统正式开通，面向全球开启高精度的定位、导航、授时、短报文通信和国际搜救等服务。中国已有 70% 入网智能手机提供了北斗服务，世界上有半数以上的国家使用北斗系统，以后在世界任何角落，都可以享受到北斗的服务。但是目前北斗官方没有开发过相关的手机导航应用。

IT之家此前也报道，所有手机中叫“北斗导航”的应用，都是山寨货。目前安卓手机和iPhone手机中的以“北斗导航”、“北斗卫星导航”、“北斗专业导航”等命名的应用其实都不是官方应用。至少目前来看，iPhone手机是不支持北斗导航的。

据七麦数据统计显示，从7月31日到8月3日这几天，苹果App Store中的免费应用排行榜被一款名为《北斗导航-高清卫星地图苹果版》App霸榜，今天才跌到了第7位，但这款应用仍然在苹果App Store导航分类中排名第一，超过高德地图和百度地图、腾讯地图等导航类应用。

不少网友在评论中纷纷给出五星评价，是冲着北斗的名号来的，理由是支持国产。但不少网友吐槽广告太多了，还有弹窗容易点到，这是怎么回事呢？

IT之家查询，开发这款应用的公司为深圳逗趣互联科技有限公司。从企查查公开信息显示，公司的一般经营项目和北斗导航相关业务并无关系。

一般经营项目是：网络设备、网络游戏软件的技术研发、销售及上门维修; 计算机软硬件的技术开发、销售及相关技术咨询; 计算机软件系统集成; 计算机辅助设备、安防设备的销售；游戏点卡的批发；经济信息咨询；文化产业项目的投资（具体投资项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务。

经过使用这款应用后发现，在查询具体目标位置后，App会直接跳转到高德地图导航页面，并没有明显导航精度提高。而正规的导航地图应用是否使用北斗导航信号，主要来自基于手机硬件的信号接收，和应用软件并无直接关系。

苹果iPhone手机目前接受使用的是GPS信号，而不是北斗导航的信号。因此这款所谓的“北斗导航”应用是彻彻底底的山寨货。