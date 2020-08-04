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苹果发布 2020 款 iMac：升级十代酷睿 + Navi 显卡，依然大边框

2020/8/4 23:23:36 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 8 月 4 日消息 今晚，苹果公司宣布了新款的 27 英寸和 21.5 英寸 iMac，升级为英特尔的第 10 代 Comet Lake 处理器，并将摄像头换成 1080p 高清分辨率的传感器，SSD 现在已经成为全线的标准配置。

IT之家了解到，27 英寸的 iMac 起价 1799 美元，今天就可以订购，并将于本周发货。21.5 英寸的 iMac 起价为 1,099 美元，将于下周上市。

外观方面，2020 年的 iMac 看起来和上一代一样，一样的大边框和大下巴。

1080p 的摄像头可能是其最大的升级，但苹果公司表示，新的 T2 芯片除了提高了分辨率外，还提供了一些新的功能，如色调映射、曝光控制和人脸检测。T2 芯片还支持其他一些新功能，包括对 “嘿 Siri”的支持。麦克风也得到了更新，新款 iMac 配备了三麦克风阵列。另外，新款可选的纳米纹理涂层为 iMac 带来了哑光屏幕选项。

目前，苹果中国官方已经上线 27 英寸的新款 iMac。

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点击访问：苹果中国官方在线商店

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关键词：苹果显卡iMac

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