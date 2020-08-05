苹果官方详解 2020 款 27 英寸 iMac 重大更新：更绚丽 5K 视网膜显示屏

IT之家8月5日消息 苹果官网表示，27 英寸 iMac 迎来重大更新。这台超凡的台式电脑现在性能大幅提升，全线标配固态硬盘，拥有更绚丽的 5K 视网膜显示屏，以及更高品质的摄像头、扬声器和麦克风。新款 27 英寸 iMac 是迄今性能最强大、功能最出色的 iMac。

Apple 今日宣布为 27 英寸 iMac 带来重大更新。新款 27 英寸 iMac 拥有速度更快的 Intel 处理器，最高可选配 10 个核心；提供翻倍的内存容量；配有新一代 AMD 图形处理器；全线标配超快固态硬盘，存储容量最高可达上一代的四倍；可选配新的 Nano-texture 纳米纹理玻璃面板，带来更绚丽的 5K 视网膜显示屏；还拥有 1080p FaceTime 高清摄像头、保真度更高的扬声器和录音棚级麦克风，堪称迄今性能最强大、功能最出色的 iMac。无论对于日常全天使用 iMac 的消费者，满怀雄心、寻求灵感的创意人士，还是不断突破创意极限的专业用户，新款 27 英寸 iMac 在方方面面都带来全面提升的超凡台式电脑使用体验。

27 英寸 iMac 为每个人带来超凡的台式电脑体验，无论是家庭、有志创意人士还是专业用户，都能尽情享受。

最高可选配 10 核处理器和更大容量内存

无论是创作包含数百个音轨的新歌，编译上万行的代码，还是利用机器学习技术处理庞大的照片，配有新款 6 核及 8 核第十代 Intel 处理器的 27 英寸 iMac 都有专业级的性能表现，能满足用户的众多需求。IT之家获悉，对于需要进一步发挥 iMac 极限的专业用户，27 英寸 iMac 还首次可选配 10 核处理器，Turbo Boost 速度可达 5.0GHz，带来最高达 65% 的中央处理器性能提速。在运行需要占用大量内存资源的应用时，iMac 拥有翻倍的内存容量，最高可选配 128GB。

与上一代 8 核 27 英寸 iMac 相比，新款 iMac 带来以下性能提升：

在 Logic Pro X 中支持的插件数量最多增加 65%

在 Final Cut Pro X 中的 8K ProRes 转码速度最高提升 40%

在 Autodesk Maya 中的 Arnold 渲染速度最高提升 35%

在 Xcode 中的构建速度最高提升 25%

27 英寸 iMac 现配备速度更快的处理器，并且最高可选配 10 核处理器，能提供满足众多需求的专业级性能。

新一代 AMD 图形处理器

27 英寸 iMac 配备更强大的新一代 AMD 图形处理器，适合运行基于图形处理器的渲染，编辑多个 4K 视频流，或畅玩高度占用图形处理器资源的游戏。iMac 采用 Radeon Pro 5000 系列图形处理器，该系列拥有 AMD 最新的 RDNA 架构以及速度更快、能效更高的运算单元，图形处理性能最高提升达 55% 之多。针对需要使用大量显存以获得更高性能表现的专业 app 用户，iMac 首次可选配具有 16GB 显存的图形处理器，显存容量达上一代 27 英寸 iMac 的两倍。

与配备 Radeon Pro Vega 48 图形处理器的上一代 27 英寸 iMac 相比，新款 iMac1：

Maxon Cinema 4D ProRender 渲染速度最高提升达 55%

Unity Editor 场景演示速度最高提升达 50%

《Total War: Three Kingdoms》运行性能最高提升达 45%

Final Cut Pro X 时间线渲染速度最高提升达 30%

凭借更强大的新一代图形处理器，27 英寸 iMac 的图形处理性能最高提升达 55% 之多。

全线配备固态硬盘和 Apple T2 安全芯片

27 英寸 iMac 现全线标配固态硬盘，可为启动应用程序和打开大型文件提供最高达 3.4GB/s 的高速性能。对于需要海量存储的用户，iMac 还首次提供了 8TB 固态硬盘选项，其容量达上一代 27 英寸 iMac 的四倍。

iMac 配备 Apple T2 安全芯片，这是 Apple 的第二代定制化芯片。T2 安全芯片中的存储控制器会为固态硬盘中存储的一切提供即时数据加密，确保文件和数据安全无虞。T2 芯片还会校验启动过程中加载的软件未被篡改，从而为 27 英寸 iMac 及其他配备 T2 芯片的 Mac 带来更为安全的数据存储和启动过程。

27 英寸 iMac 现全线配备高速固态硬盘，存储容量达上一代产品的四倍。

5K 视网膜显示屏现具备原彩显示技术，并可选配 Nano-texture 纳米纹理玻璃面板

iMac 上的视网膜显示屏，拥有 1470 万像素、10 亿色彩、500 尼特亮度，并支持 P3 广色域，为你带来身临其境的观赏体验。如此高的像素可呈现超清晰的文字，感觉就像在印刷品上阅读一样；还能让照片更加锐利夺目，细节更丰富；同时支持以全分辨率剪辑 4K 视频。27 英寸 iMac 上绚丽的 5K 视网膜显示屏现还加入了原彩显示技术，可根据用户周围的环境光线来自动调节显示屏的色温。

新款 iMac 可选配在 Pro Display XDR 上首次亮相的 Nano-texture 纳米纹理玻璃面板，从而在明亮房间和间接日照等不同光线条件下提供更佳的观看体验。不同于在表面添加涂层来散射光线的普通哑光质感玻璃，这一行业领先的选项采用创新的流程，以纳米级技术在玻璃上蚀刻出纳米纹理，能在大大降低反射率和减少眩光的同时，保持卓越的画质和对比度，令 5K 视网膜显示屏更加绚丽夺目。

Nano-texture 纳米纹理玻璃面板选项为 iMac 5K 视网膜显示屏带来了创新的哑光质感，在实现极低反射率的同时可保持卓越的画质。

高质量摄像头、高保真扬声器，以及录音棚级麦克风

对于越来越倾向使用 iMac 与朋友、家人和同事沟通的顾客，FaceTime 高清摄像头现在支持 1080p 分辨率，而 T2 安全芯片的图像信号处理器可带来色调映射、曝光控制和面部识别，营造更高质量的录像体验。T2 安全芯片不仅改进了摄像头，还能与扬声器协同工作，实现可变均衡功能，让声音均衡度更好、保真度更高，低音也更深沉。此外，全新的录音棚级麦克风阵列可录制高质量音频，只需一台 iMac 便可获得更出色的 FaceTime 通话、播客录制、语音备忘录等体验。

27 英寸 iMac 现配备 1080p FaceTime 高清摄像头，与朋友、家人和同事沟通时提供更高质量的通话体验。

21.5 英寸 iMac 和 iMac Pro 配置更新

Apple 今天还宣布 21.5 英寸 iMac 全线产品将首次标配固态硬盘。顾客也可以为他们的 21.5 英寸 iMac 选配融合硬盘。

iMac Pro 现在标配 10 核 Intel Xeon 处理器。iMac Pro 专为需要工作站级性能的专业用户而设计，因此可选配高达 18 核的 Xeon 处理器，拥有高达 每秒22 万亿次浮点运算的图形处理性能，并可选配高达 256GB 的 4 通道 ECC 内存，以及绚丽的 27 英寸 5K 视网膜显示屏。

macOS Big Sur 将于今秋推出

今年秋天，iMac 的操作系统可免费升级至 macOS Big Sur，这是 macOS 这款先进桌面操作系统的最新版本。macOS Big Sur 采用全新的精美设计，提供新奇又熟悉的使用体验，并为主要 app 带来了强大的改进。Safari 满载新功能，包括可定制的起始页面、更强大的标签页、内置翻译功能，以及新的隐私报告。新版信息 app 可让用户发送更加个性化、更有表现力的消息，还能轻松跟踪群聊动态并进行互动。地图 app 通过沉浸式功能带来全新体验，可带你探索和游览世界各地。

价格与上市时间

新款 27 英寸 iMac 的起售价为 RMB 14,399，将于今日起通过 apple.com.cn 和 Apple Store app 接受订购。本周起开始向顾客发货，并在指定 Apple Store 零售店和 Apple 授权经销商处有售。

更新配置的 21.5 英寸 iMac 和 iMac Pro 机型起售价分别为 RMB 8,399 和 RMB 38,199，将于今日起通过 apple.com.cn 和 Apple Store app 接受订购，并从下周起在指定 Apple Store 零售店和 Apple 授权经销商处有售。

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