拍照识花后的又一黑科技！神奇的拍照懂鸟玩过吗

之前曾经给大家介绍过拍照识花的黑科技玩法，简单来说就是拍一张照片，通过小程序或者 App，经由 AI 识别，就可以辨认出这是什么花。这是 AI 技术进步带来的神奇应用，从此以后再也不必烦恼路边或者花市看到花却叫不出名字了。

拍照识花，满足很多朋友的好奇心

拍照识花这样的功能，已经非常常见了，微信和支付宝中都可以轻松进入相关功能。现在，更神奇的拍照 AI 又来了！近日，笔者发现了一款效果令人啧啧称奇的拍照懂鸟小程序，一起来看看吧。

顾名思义，这就是一款通过拍照识别鸟类的微信小程序。大家经常会看到不认识的鸟类，利用这款小程序给鸟儿拍个照，上传到服务器后，AI 就会自动识别出这到底是什么鸟了。

根据介绍，这款懂鸟小程序还是很有科技含量的。据悉，它的数据来源于低分辨率网络图片收集，所有图片版权由其网站或图片作者拥有。懂鸟训练模型由 Robin Dong 建立及维护。目前支持识别 1474 种中国鸟类，Top1 识别准确率 85%，Top5 为 96%。

那么这个小程序的实际识别能力怎么样？笔者简单做了测试，发现还是相当不错的。懂鸟小程序支持拍照、上传图片识别，只要网络通畅，懂鸟小程序的识别速度就非常迅速，识别后会给出鸟的名称、学名、可信度等信息，而且候选结果不止一个，大家可以仔细对比辨别。

拍照懂鸟，真的挺灵

可贵的是，在识别完成后，还可以点击查看详细资料。就算你不用这款小程序识别鸟类，也可以通过搜索等途径了解更多鸟类知识，非常耐玩。

可以浏览鸟的详细资料

手动查鸟也非常方便

另外，在这款懂鸟小程序中，还可以跳转到另一个 “懂鸟全球”的小程序。“懂鸟全球”的数据库更加全球化，对于一些国外的鸟类，识别会更靠谱。不过对于国内本土的鸟类，还是各有千秋，大家可以酌情选择。

拍照懂鸟全球版，数据库有所不同

可以对全世界的鸟类进行识别

总的来说，这是一款相当好玩且实用的小程序。懂鸟小程序可以让你更加轻松地辨别鸟类，无论用作娱乐还是科普，都相当有价值。当然，和识花相比，懂鸟总是要难些的，毕竟鸟并不会像花那样一动不动让你靠近拍，恐怕没有长焦犀利的手机，会很难拍得到鸟，身怀利器的朋友不妨试试吧。