期望落空：消息称苹果 iPhone12 全系都没有 120Hz 高刷屏

IT之家 8 月 5 日消息 新款 iPad Pro 支持 120Hz 刷新率，苹果将这项技术称为 ProMotion。根据此前报道，今年 6.1 英寸的 iPhone 12 Pro 和 6.7 英寸的 iPhone 12 Pro Max 也将采用 120Hz 屏幕，但苹果后来改变了这个决定。

不过，坊间还是有传言称，iPhone 12 顶配机型确实有支持高刷新率的硬件，而苹果的决定是考虑到电池续航。但按照显示器行业内部人士 Ross Young 的说法，情况并不是这样。

Ross Young 称，他们得到的消息是，苹果 iPhone 12 并没有支持 120Hz 屏幕的硬件，没有 120Hz 驱动 IC。因此 Ross Young 驳斥了此前消息称 iPhone 12 机型理论上可以支持 120Hz 的刷新率，是否启用该功能取决于苹果。

此前外界认为，苹果不想通过加入 120Hz 屏幕来伤害 iPhone 12 的电池续航能力，毕竟新机还要支持 5G 网络，这也是耗电大户。有传言称，苹果将为其新机配备更大的电池以解决这一问题。但IT之家了解到，最近的爆料显示，新机的电池将比去年的机型更小。

值得一提的是，此前爆料者 @aaple_lab 也称，今年的苹果 iPhone 12 系列以及明年的 iPhone 12s 系列均不会采用 120Hz 刷新率屏幕，直到 2022 年的 iPhone 13 Pro 才有可能支持 120Hz。