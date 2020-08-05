阿里、美团等巨头纷纷抢滩布局，社区团购或再度生变

资本加持下的社区团购，似乎再次迎来一轮风口。



日前，有消息称，社区团购平台 “同程生活”和 “邻邻壹”已完成战略合并，新老股东将在 C + 轮继续加投数千万美元。而在一周前，社区团购电商 “十荟团”刚刚完成 8000 万美元 C2 轮融资；此前数月，包括兴盛优选、同程生活等玩家也均获得融资。

除了资本持续看好之外，阿里、美团等巨头也纷纷抢滩布局，旗下多个业务线在试水社区团购业务，让这一生鲜电商新赛道热闹非凡。

社区团购年内共获 6 起融资，总额约 6.5 亿美元

今年以来，突发的疫情让无接触服务备受推崇，曾在 2019 年经历大洗牌的社区团购由此迎来转机，频频获得资本青睐。

据记者不完全统计，年初至今，在社区团购这条细分赛道，十荟团、兴盛优选、同程生活、好菜摊等玩家先后获得融资，背后投资方不乏有阿里、欢聚时代等互联网巨头。

其中，十荟团在今年的融资频率相对较高。天眼查信息显示，2020 年 1 月、5 月及 7 月，十荟团先后获得三轮融资，且这三轮融资金额均在 8000 万美元量级，投资方包括鼎晖投资、GGV 纪源资本、阿里巴巴、真格基金等。

网经社电子商务研究中心主任曹磊表示，像十荟团这些处于社区团购行业头部的平台仍需要融资来 “回血”，决定未来社区团购发展的差异，很可能在于进场时间、团队执行力以及各自背后的资本支持。

2020 年 6 月，兴盛优选及同程生活也接连宣布完成融资，其中，兴盛优选获得由美国 KKR 投资的 2 亿美元 B 轮融资，同程生活则获得由欢聚时代领投的 2 亿美元 C 轮融资。同月，社区生鲜摊项目 “好菜摊”也完成 500 万元种子轮融资，投资方为个人投资者。

若以此计算，社区团购这一细分领域年内共获 6 起融资，总额约 6.5 亿美元。

此外，坊间有消息称，兴盛优选将于近期完成金额约 8 亿美元的 C + 轮融资，投后估值 40 亿美元；领投方为 KKR，腾讯、红杉中国等跟投。另有消息称，同程生活与邻邻壹已正式 “联姻”，襄禾资本及同程生活老股东贝塔斯曼、元禾控股等在 C + 轮继续加投数千万美元。

若上述消息属实，这意味着，兴盛优选将完成社区团购赛道内单笔金额最大的融资，该平台也将进一步稳固行业地位。

从行业角度看，曹磊认为，十荟团曾获阿里巴巴的投资，此前兴盛优选也传出由腾讯参投的融资。无论是十荟团还是兴盛优选，都成为巨头对标的 “棋子”，也加速促进社区团购行业的竞争，推进行业头部平台的形成。

互联网巨头抢滩布局，社区团购或再度生变

回顾社区团购的发展历程，可谓是一部社区 O2O 血泪史。早在在 2018 年，社区团购模式作为生鲜电商的新业态而突然火爆，同程生活、兴盛优选、十荟团、食享会、邻邻壹等社区团购平台均在 2018 年迅速崛起，疯狂地裹挟着资本入场。

据 QuestMobile 发布的《社区团购洞察报告》，2018 年下半年社区团购赛道出现井喷式融资，短短半年内融资金额达 40 亿，且巨头企业纷纷入场，行业竞争开始进入白热化阶段。在外界看来，社区团购这一群雄逐鹿的景象，颇有当年团购网 “千团大战”的架势。

可惜的是，这波热潮并未维持很久。随着 2019 年资本收缩，社区团购经历了一轮大洗牌，呆萝卜、松鼠拼拼、妙生活等玩家因资金链问题先后折戟。出局者轮番登场，让社区团购开始陷入沉寂。

到了 2020 年，新冠疫情搅乱了多个行业的发展节奏，而社区团购凭借独特的无接触配送服务满足消费者对生鲜食材的采购需求，并因此迎来转机。从融资节奏和金额来看，2020 年社区团购又燃起了勃勃生机。

而互联网巨头也在这时纷纷入局，除了通过投资的方式涉足其中之外，巨头们也开始亲自下场实践。

在刚刚过去的 7 月，美团宣布成立优选事业部并推出 “美团优选”业务，以 “预购 + 自提”的模式瞄准下沉市场。据报道，美团高级副总裁陈亮负责该业务，这被视为美团躬身进入社区团购赛道的举动。

几乎在同一时间，阿里零售通事业部也开始筹备组建新的社区团购部门。据悉，该部门由原妙生活创始人兼 CEO 邹志俊负责。更早之前，阿里旗下菜鸟驿站于 6 月正式升级，将从包裹管家升级成为集合包裹、团购、洗衣、回收等多重功能的数字化社区生活服务站，其团购业务与大润发、欧尚等商超合作，且已在上海等 15 城开放社区团购业务。

巨头争相抢滩布局社区团购业务，大有将这一赛道推至 “风口”之势。8 月 4 日的阿拉丁榜单显示，在最近一周的网络购物小程序动态排名中，前十位就有四席被社区团购小程序占据。其中兴盛优选排在第四位，仅次于拼多多、京东和京喜；同程生活精选和同程生活分别排在第六位及第九位，十荟团则排在第八位。

在网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青看来，社区团购是一种分享经济，这种模式在提供售前、售后服务之外，也解决了物流配送 “最后一公里”的问题，具有广阔的发展空间。

而如今看来，社区团购的玩家以互联网巨头为主，行业格局或有较大改动。以此看，社区团购似乎也变成了巨头间的游戏，最终究竟是几分天下，还需持续观察。