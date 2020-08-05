自动更新出错且无法禁用，开发者决定放弃 Snap 及 Ubuntu

近日，荷兰开发者 Remy van Elst 通过自己的博客控诉了 snap 自动更新所带来的问题，并决定删除 snap，同时选择放弃 Ubuntu。

升级到 Ubuntu 20.04 版本后，Remy 通过 snap 安装了 CLion，因为与手动下载安装相比，这样显然更方便。但就在上个周末，他发现 CLion 自动更新了。实际上，当他注意到更新时，该程序进程已由于更新导致的错误而终止。

在自动更新过程中，几个关键的插件被破坏。Remy 表示，不仅仅是截图中的插件出了问题，用于交叉编译到 ARM 的插件也成了主要问题。

对他来说，更糟糕的是 Ubuntu 无法禁用 snap 更新，这一点 “甚至比 Windows 还差”。三年前就曾有用户在 snap 官方论坛中提出这个问题，下面的讨论一直持续到今年六月底，但 snap 官方人员始终没有给出解决方案。

有网友将这篇博客文章贴到了 reddit 和 Hacker news 等论坛上，不少人提出可通过 snap revert clion 回滚到先前的版本，但在 Remy 看来，这种治标不治本的行为是没有意义的。他认为，用户对软件包的掌控权更重要。

最后，Remy 选择了终极式解决方式：完全删除 snap。他提到自己之后可能会安装 Linux Mint，而非 Ubuntu，因为 Linux Mint 前不久禁用了 snap，并允许用户配置更新。