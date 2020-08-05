SpaceX 星际飞船原型测试成功：飞行高度 150 米

北京时间 8 月 5 日上午消息，SpaceX 一直都在其位于德克萨斯州博卡奇卡（Boca Chica）的基地中开发下一代航天载具 “星际飞船”（Starship）。至今为止，这家公司已经制造了多个星际飞船原型，其中包括一个名为 Starhopper 的早期版本，这个版本基本上只是火箭的底座部分。今日，SpaceX 完成了其首架全尺寸原型机的测试，这架原型机完成了大约 150 米的首次飞行。

这是 SpaceX 的测试过程中原型机飞行高度最高的一次，这架原型机被命名为 SN5，在此前的版本的测试中，原型机在准备过程中的多个环节曾出现过故障。

SN5 成为了首架完成起飞的大型测试飞行器。本周早些时候，这架原型机完成了一次成功的静态试射，为今天的首次短时飞行铺平了道路。原型机只搭载了一台 Raptors 发动机，而最终的飞船将搭载 6 台发动机，从而获得更大的推力。在本次测试中，SN5 成功起飞并成功降落，从外部迹象来看，测试一切都按计划完成。

2019 年 8 月，Starhopper 也完成了一次类似的测试。而 SpaceX 的原型开发计划更加激进，他们正在试图让星际飞船进入工作状态，其目标是要最早在明年使用这个轨道飞行器实现载荷飞行。SpaceX 的最终目标，是要将星际飞船与未来猎鹰重型（Falcon Heavy）助推器配对，将大型载荷送入地球轨道、月球，最终登陆火星。