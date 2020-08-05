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TikTok 的美国最佳竞争对手也是中国造，过去 6 个月下载量 725 万次

2020/8/5 10:42:41 来源：凤凰科技 作者：霜叶 责编：西瓜/实习
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北京时间 8 月 5 日消息，抖音海外版 TikTok 遭到印度政府封杀时，美国短视频应用 Triller 认为自己是最大受益者，短期内下载量增加 4000 万次。当前，TikTok 遭到美国政府打压，而最大的受益者或许不会是 Triller。

因为在美国市场，TikTok 之外增长最快的短视频应用是 Likee，其东家也是一家中国公司

应用研究公司 Apptopia 分析师亚当 · 布莱克尔（Adam Blacker）表示，“许多人都认为，如果 TikTok 在美国遭到封杀，Triller、Byte 或 Dubsmash 可能成为主要 / 首选短视频社交网络应用。但是，无论在全球范围还是在美国市场，它们无一是 TikTok 竞争对手俱乐部的领头羊。”

TikTok 当前的头号竞争对手是 Likee，它的表现可能超过在媒体上曝光度更高的竞争对手。过去 6 个月，Likee 美国下载量是仅次于它的 Triller 的逾 2 倍。

美国五大短视频应用过去 6 个月下载量：

·TikTok：下载量 4746 万次

·Likee：下载量 725 万次

·Triller：下载量略低于 300 万次

·Dubsmash：下载量略低于 200 万次

·Byte：下载量 175 万次

Likee 日活用户超过 Triller、Dubsmash 与 Byte 之和。

更能说明问题的是，Likee 的日活用户超过 Triller、Dubsmash 与 Byte 之和。日活用户是衡量一款应用健康和保持用户活跃度能力的一个关键指标。

布莱克尔说，“Likee 与 TikTok 非常相似，两者的内容也极其相似。它是由欢聚集团旗下 BIGO 开发的。欢聚集团是一家在纳斯达克股票交易所上市的中国公司，与字节跳动存在竞争关系。”

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关键词：TikTok美国

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