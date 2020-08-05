生而为 “网抑云”，我很抱歉

不知从何时开始，网易云音乐的评论区成了承载非主流 “文艺复兴”的平台，十多年前那波兴起于 QQ 空间的非主流文化似乎在这里找到了归宿。



官方推出 “云村评论治愈计划”

“网抑云”要变 “网愈云”

8 月 3 日，针对 “网抑云”现象，网易云音乐正式推出 “云村评论治愈计划”，推出三大举措，邀请心理专家、万名心理专业志愿者加入 “云村治愈所”，万名乐评达人组成云村乐评团发起乐评征集大赛。同时，升级《云村公约》治理虚假编造内容，规范乐评礼仪，为真正有需要的用户提供专业帮助。

在此之前，高考党、抑郁悲观主义者、看清任何事情的智者、对感情焦头烂额的女孩子、生活处境寸步难行却依然坚持的人们、没故事翻评论的孤独看客…… 多个神秘势力遍布云村各大评论区。

此外，村上春树、太宰治、张爱玲等人的名人名言在这里也被反复黏贴复制。“生而为人，我很抱歉；哪里会有人喜欢孤独，不过是不喜欢失望罢了；忘记一个人只需要两样东西，时间与新欢。你选择了新欢 , 我则选择了时间。”

在评论区铺天盖地抑郁矫情氛围的渲染下，网易云最终成为用户口中 “网抑云”。后经过 90、00 后等用户群体的不断二次开发，各式搞笑表情包、段子、改编版名句层出不穷，如今的 “网抑云”逐渐演变成流行于青年群体中带有一丝 “丧文化”色彩的流行梗。

那些一开口就知道是老 “网抑云”的资深用户无不精通无病呻吟、在线求赞、故意卖惨装文艺、甚至是编撰捏造故事博取同情。

对此 @人民日报评论 今日发文评论称，评论区出现悲春伤秋的文字，体现的是年轻人面对孤独、焦虑的自我排解乃至宣泄，这很正常。但也提醒我们，网友真实的情绪表达值得重视和善待，虚假编造的内容必须摒弃和治理，这是互联网平台应该答好的命题。时刻关注，善加引导，采取措施促进网友心理健康，惟其如此，“网抑云”也会变成 “网愈云”。

事实上这类带有抑郁色彩和情绪的文字在网易云音乐的评论区早已不是新鲜的话题内容，只不过近期高度活跃的用户群体把它重新拉回公众视野，再加上昨日官方的一则回应，“网抑云”的热度被推向高潮。

音乐不够，社交来凑？

截至目前，# 网易云回应网抑云 #一话题在微博上收获阅读 9.6 亿，超 8.5 万次讨论。并且在一段时间内持续霸占热搜榜首的位置。读者讨论的热度也体现了该音乐产品背后庞大的用户基础。

网易云音乐上线于 2013 年 4 月，2015 年 7 月注册用户破 1 亿，2016 年 7 月用户数破 2 亿，2017 年 4 月破 3 亿，2017 年 11 月破 4 亿，截止到 2019 年注册用户数破 8 亿。

据极光大数据研究报告显示，25 岁以下年轻用户占比高达 83.5%。从用户画像来看，网易云音乐的用户群体更偏年轻化，而 95 后这类用户群体往往更具评论欲望，更愿意在社交平台上追求个性化的表达方式，这也是网易云音乐评论区发展至今逐渐失控走偏的原因。

受限于版权数量的问题，一直以来网易云音乐凭借 “音乐 + 社交”的定位来走差异化路线。在运营方面，网易云音乐通过评论、云村、热评墙、Mlog、动态等形式构建社区生态，增强软件的社交属性，提高用户粘性。

据比达咨询数据显示，2019 年上半年在线音乐平台下载量市场份额 QQ 音乐、酷狗音乐占据了 7 成，而网易云音乐仅有 15%，虽然在市场占有率上网易云和前两位存在明显差距，但在用户好感度和人均使用时长上占据优势，这也得益于长久以来的社区生态建设。

加速开拓版权曲库，云音乐一季度营收增长显著

然而对于音乐平台来说，满足用户的听歌需求永远是其存在的核心价值，倘若版权数量缺乏竞争力，增加再多的社交附属功能也于事无补，因此版权始终是兵家必争之地，背后实则是各大平台之间无尽的烧钱大战。

面对外界一直对网易云音乐版权问题的诟病，今年 5 月丁磊曾表示：“在拿版权方面，我们一直的态度都是愿意花钱，但问题是目前国内个别厂商不愿意卖。”

丁磊一言也从侧面印证了，在音乐版权问题上钱并不是万能的。如今对于大型唱片公司，合作已不仅限于版权的售卖那么简单，平台方如何合理的运营好版权才是关键。

今年以来网易云陆续拿下吉卜力工作室、滚石唱片、华纳版权、少城时代等版权方，并对音乐 IP 进行深度开发，与版权方展开多领域合作。以滚石唱片为例，合作双方将在音乐版权、艺人发掘培养原创音乐、音乐演出、在线 K 歌等音乐上下游领域展开深度合作。

就在昨日（8 月 3 日），网易云音乐和抖音宣布达成合作，将加强对音乐人和音乐作品的扶持、宣推，发掘音乐的多样性，助推更多音乐人和作品出圈。

可以看到，今年以来网易云音乐除了在版权方面的投入持续增加外，还利用了平台的优势对版权进行了深度开发和营销推广，实现音乐产业链上下游的布局。

加速开拓版权带来的效益也在财报上直接体现出来。

5 月 20 日网易发布 2020 年第一季度财报。数据显示，公司第一季度净收入为 170.6 亿元人民币，同比增长 18%；净利润为 35.5 亿元人民币，同比增长近 30%。其中，网易云音乐净收入保持同比显著增长，付费会员数增加。这一板块的收入也直接拉动创新及其他业务板块净收入同比增加 28%，达到 30 亿元，占总营收比重为 17.6%。

一直以来，外界对于网易云音乐都存在版权少的刻板印象。甚至有用户戏称：“网易云挺好的，除了歌少之外做的都不错。”如今对于网易云音乐而言，版权重要性正在上升到前所未有的高度，高频开拓版权的动作印证了这一点。

此次发布云村评论治愈计划，大力整治评论区虚假编造内容似乎也在宣示，如今的网易云，已不再是那靠个 “贩卖情怀”上位的 “网抑云”了。