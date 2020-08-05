以 25 倍音速穿过大气层啥感觉？SpaceX“龙”飞船告诉你

北京时间 8 月 5 日消息，周二，从国际空间站成功返回地球的美国宇航局 (NASA)宇航员鲍勃 · 本肯 (Bob Behnken)、道格 · 赫尔利 (Doug Hurley)出席了 NASA 新闻发布会，回顾了他们在搭乘美国太空探索技术公司 (SpaceX)的载人 “龙”飞船返回地球时的体验。

▲飞船返回大气层时被等离子体层包裹

当地时间上周日，本肯和赫尔利搭乘 SpaceX 的载人 “龙”飞船以 25 倍音速的速度极速坠落穿过地球大气层，赶在安全在佛罗里达州彭萨科拉沿海着陆前及时减速。

这次溅落宣告本肯和赫尔利结束了两个月的飞行任务：搭乘 SpaceX“龙”飞船前往国际空间站并返回，成为首批搭乘商业飞船的宇航员。

就像在动物体内

此次返回行程的每一步都是按照预定计划进行的，但是从身处飞船内部的宇航员体验来看，感觉上可能并不像看起来那么顺利。

“对于着陆，我会说它超出了我和道格的预期，”本肯周二在新闻发布会上说，“我个人对于事情如此快速地发生感到惊讶。”

宇航员本肯和赫尔利

尽管他们对于返程感到满意，但是本肯补充称，“感觉上我们就在动物体内”。他们会提供建议，帮助 SpaceX 和 NASA 把载人 “龙”飞船改进得让未来宇航员觉得 “略微舒服些”。

此次返程的关键时刻是太空舱与飞船底部的非加压舱 (trunk)分离，当太空舱靠近墨西哥湾时打开降落伞。“感觉上非常像有人拿着棒球棒击打座椅背面。”本肯说。

这种颠簸感第一次出现是在太空舱投弃非加压舱时。非加压舱配备了宇航员不再需要的燃料箱、太阳能电池板以及其他硬件。从这里开始，此次返程变得颠簸。

过程颠簸

本肯称，一旦进入大气层，载人 “龙”飞船就 “活过来了”，助推器点火保持正确方向。这时，宇航员能够听到周围的大气隆隆声。

“当飞船尝试进行飞行控制时，你会稍微感觉到身体摇动，”本肯称，“所以，我们会感到这些轻微的翻滚、俯仰以及偏摆。”

接着，飞船会持续对推进器点火，让其进一步深入大气层。本肯称，他录制了一些返程时的声音音频，声音会随着他们的下降而变大。

“听起来不像是一种机器 (在坠落)，而是一种动物。”他说。这是他感觉到太空舱变热、两个月内首次感受到地球重力的感觉。他说，自己感觉就像在离心机内。

太空舱在降落伞的帮助下溅落

这股强大的力量限制了他们的移动能力，导致他们无法伸着脖子观看脚下窗外的景象。如果他们能的话，他们或许能够看到包裹着太空舱的灼热等离子体层。“那是一层真的很薄，略带桃色的色彩。”赫尔利回忆他此前乘坐航天飞机时看到的景象。

然后，降落伞打开了。本肯称，这让他们感到了一次 “非常严重”的颠簸。几分钟后，太空舱在海面着陆。

“我们感觉到了太空舱的溅落，从窗户里看到了溅起的水花，”本肯称，“那时，我想我们俩都长舒了一口气。”