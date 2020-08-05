苹果 Safari 浏览器终于支持 YouTube 4K 清晰度播放

今日凌晨，苹果向用户推送了 macOS Big Sur 第四个 beta 版本，此前并不支持 YouTube 4K 视频播放的 Safari 浏览器现已支持该清晰度播放。

苹果在 2017 年发布 Apple TV 4K 时曾拒绝支持谷歌的 VP9 视频编码格式，这一做法对于想在 Safari 浏览器上观看 4K YouTube 视频的用户一直是困扰。自从 VP9 视频编码格式推出以来，苹果用户只能观看最高 1080p 或 720p 分辨率的 YouTube 视频。

想在 YouTube 平台上观看 4K 清晰度内容的 Mac 用户需要使用第三方浏览器，例如 Google Chrome 或者 Microsoft Edge 等。

在今天推送的 macOS Big Sur 第四个测试版本，苹果在官方文件中注明，Mac 版本 Safari 浏览现已支持 4K HDR 播放。

除了 macOS 之外，其它版本的更新都加入了谷歌这一视频编码格式，这意味着用户可以在 iOS/iPadOS 14、tvOS 14 以及 macOS Big Sur 通过 Safari 浏览器观看 YouTube 平台上的 4K HDR 视频。尽管如此，除了部分 Mac 和 Apple TV 外，苹果的其它设备因分辨率不足无法观看真正的 4K HDR 视频。

至于 VP9 格式会不会保留到各个平台的正式版，还是一个未知数。