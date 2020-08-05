完全自由版本 GNU Linux-libre 5.8 发布

昨天 Linux Kernel 发布了 5.8 版本，自由软件基金会的拉美团队（FSFLA）照例跟进发布了 GNU Linux-libre 5.8 内核。

GNU Linux-libre 项目致力于为那些遵循自由软件基金会的《GNU 自由操作系统发行版指南》（GNU Free System Distribution Guidelines）的人们提供上游 Linux 内核的 100% 自由版本。

GNU Linux-libre 从 Linux 内核中删除了一些分布在项目中的并非真正源码的“源码”，比如只提供了二进制的固件/微代码，同时还禁用 Linux 中非自由组件的运行时请求，以及指向它们的文档说明。

此次 Linux 5.8 是一个变化不小的版本，因此 GNU Linux-libre 需要清理的代码不少，开发团队表示，此次清理的新驱动包括 Atom ISP Video、MediaTek 7663 USB、7915 PCIe、Realtek 8723DE WiFi、Renesas PCI xHCI、HabanaLabs Gaudi 协处理器、Enhanced Asynchronous Sample Rate Converter、Maxim Integrated MAX98390 Speaker Aimplifier、Microsemi ZL38060 Connected Home Audio Processor 与 I2C EEPROM Slave，Adreno GPU、HabanaLabs Goya 协处理器、x86 触摸屏、vt6656 和 btbcm 的驱动程序，以及清理并调整各种文档细节。

此外，开发者还表示，综合考虑性能与占用内存原因，现在清理 Linux 内核的脚本工具已经从 GNU Awk 和 Sed 迁移到 Python 和 Perl。