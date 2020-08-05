黑莓开源逆向工程工具 PE Tree，降低逆向复杂度

黑莓方面宣布推出一个新的开源工具“PE Tree”，旨在减少逆向工程恶意软件所需的时间和精力。该公司表示，PE Tree 使得逆向工程师可以使用 pefile 和 PyQt5 在树状视图中查看可移植可执行（Portable Executable，PE）文件，从而降低了从内存中转储和重建恶意软件的门槛，同时提供了社区可以建立的开源 PE 查看器代码库。

PE Tree 还与 HexRays 的IDA Pro 反编译器集成在一起，从而可以轻松导航 PE 结构，以及转储内存中的 PE 文件并执行导入重建，在识别和阻止各种恶意软件方面至关重要。

该工具采用 Python 开发的，并支持Windows、Linux 和 Mac 操作系统。它可以作为独立应用程序或 IDAPython 插件安装和运行，从而使用户可以检查任何可执行的 Windows 文件并查看其组成。

图 1 独立应用程序

图 2 IDAPython 插件

使用 Ero Carrera 的 pefile 模块分析 PE 文件，然后再映射到树视图中。在那里，用户可以查看 headers 的摘要，包括 MZ header、DOS stub、Rich headers、数据目录等。

此外，左侧的“rainbow view”提供了 PE 文件结构的高级概述，并传达了每个区域的 offset/size/ratio。用户可以单击每个区域以跳至树状视图，或者单击鼠标右键以保存到文件或导出到 CyberChef。

黑莓研究运营副总裁埃里克·米拉姆（Eric Milam）称：“随着网络犯罪分子不断发展，网络安全社区需要在其武器库中使用新工具来捍卫和保护组织和人员。现在市场上已有超过 10 亿个恶意软件，而且这个数字还在以每年 1 亿个以上的数量持续增长。因此我们创建了此解决方案，以帮助网络安全社区进行这场斗争。”

更多详细内容可查看官方博客：https://blogs.blackberry.com/en/2020/08/blackberry-open-source-pe-tree-tool-for-malware-reverse-engineers