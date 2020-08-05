专项测试：石头扫地机器人 T7/Pro 自定义清扫体验

扫地机器人已经成为了很多家庭代替手工清扫的懒人神器，用它来打扫房间，解放双手的同时也提高了家庭幸福感。针对不同的家庭情况和清扫需求，扫地机器人的自定义功能支持多种不同清洁模式的选择，这样人性化的功能让日常使用变得更为游刃有余。IT之家以石头扫地机器人 T7/Pro 为例，体验了扫地机器人的多种自定义清洁模式。



通过米家 App 连接 T7/Pro 后，可以在 APP 中查看管理地图、清扫路线、清扫面积、剩余电量等，随时掌握扫地机器人状态。石头扫地机器人 T7/Pro 在清扫过程中会自动识别不同位置和面积的房间。除了能选区划区清扫房间外，石头扫地机器人 T7/Pro 还支持不同房间的清扫模式定制，比如客厅选择标准吸力、中档水位，卧室选择大吸力、小水位，又或者是客厅大吸力但不拖地，卧室标准吸力，水量为大，都可以根据你的需求进行调整。这些详细的定制选项让远程控制打扫更加贴合用户需求。

石头扫地机器人 T7/Pro 还支持扫拖一体，扫拖一条龙彻底清洁家居环境。很多用户会担心扫拖多个房间时不能做到彻底的干湿分离，出水量过多产生水渍残留。针对这一隐患，石头扫地机器人 T7/Pro 采用了非常人性化的定制水量控制，有着一套非常严谨和合理的算法。

假如用户将某个房间的水量设置为关时，在开始清扫时，T7/Pro 会先不喷水，直接优先清扫干拖区域，干拖区扫后，再快速打湿拖布投入到需要湿拖的房间，彻底干湿分离，让远程清扫没有后顾之忧。

详情可见IT之家曾经评测过的《专项测试：石头扫地机器人 T7 的电控水箱好用在哪？》

针对复式楼房的多层清扫需求，石头扫地机器人 T7/Pro 新升级的地图管理 4.0 新增多楼层地图自动识别，可同时记忆并分别编辑 4 张地图。换层清洁时，T7/Pro 可自动识别所在楼层，加载相应地图开始工作。

通过这些自定义功能，扫地机器人能够更加贴合用户的清扫需求，让不同户型的家庭都能轻松除尘。