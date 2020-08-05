千寻位置启动全球最大规模北斗高精度定位路测

IT之家8月5日消息 7 月 31 日，北斗三号全球卫星导航系统正式建成开通。千寻位置近期表示，为推动北斗高精度定位技术在智能驾驶领域的大规模应用加速落地，近日已经启动全球最大规模的北斗高精度定位路测，验证基于北斗地基增强系统、星基增强系统的时空智能能力 “上车”之后，在全国所有高速公路及主要城市高速路上的实际定位性能。

7 月 31 日，千寻位置还宣布北斗地基增强系统 “全国一张网”再次升级，在之前已能覆盖全国大部分区域基础上，实现国家高速公路网同步全覆盖，为智能驾驶 “铺路”。

▲千寻位置智能驾驶量产高精度定位服务 FindAUTO 在广州路测实况

本次路测为期近一年，测试车辆将搭载千寻位置自研的时空智能算法和北斗高精度定位服务，跑遍全国的高速公路和主要城市高速路，针对不同天气、不同海拔多场景进行测试，不断验证和迭代算法和服务。此前千寻位置已累计完成 30 万公里的高精度定位路测。

IT之家了解到，根据目前的测试结果，测试车辆实时动态定位精度最高可达 2 厘米，能够很好满足 L3 级以上智能驾驶和车路协同的广泛需求，实现车道级导航。所谓车道级导航，是指车辆不仅知道自己开在哪条道路，还能够分辨出自己行驶在哪一根车道上。

在基础设施方面，千寻位置在全国已建设 2600 多个北斗地基增强站，形成国家北斗地基增强系统 “全国一张网”。截至 2020 年 7 月，千寻位置的高精度定位服务已实现国家高速公路网同步全覆盖，包括刚开通的连接北京和新疆的 G7 高速公路。

在应用方面，6 月 17 日，首款北斗高精度定位 5G V2X 智能车正式上市。依托千寻位置提供的北斗高精度时空智能服务，广汽新能源埃安 V 的定位精度达到厘米级，行驶更加安全、可靠。今年还将有多款搭载千寻位置北斗高精度定位能力的智能汽车量产上市。