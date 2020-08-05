2020 阿里 88 会员节：跨店每满 300 减 30、0 点疯抢半价

8月6日0点，阿里88会员节正式开幕，88VIP专享9.5折特权优惠，现在开/续卡，8月6日领取88元会员节红包、8月7日领网易云黑胶会员年卡，还有优酷、饿了么、虾米、淘票票年卡会员、专属300元品类券等优惠。活动期间，全场跨店每满300减30元，0点超级秒杀，抢首小时/前N件半价，点此前往活动主会场。

0点超级秒杀入口：主会场→点击右下角活动图标“跨店满减 每满300减30”→下拉点击“0点超级秒杀”即可

【活动时间】

预热期：8月3日 至 8月5日

热卖期：8月6日 至 8月8日

88VIP的专属权益

专享8.8折：野兽派、godiva、LEVIS、moony、GAP、Hugo Boss、RIMOVA、Fissler、dr sebagh等10个顶级品牌，推出了全年的88折优惠卡。也就是一年任何时候，都可以任性地买买买大牌了!

专享9.5折：精选288个大牌全年折扣9.5折，可与大促津贴叠加使用，相比去年新增加200个品牌，非常有诚意了；6大直营品牌（天猫超市、国际直营、淘宝心选、魅力惠、阿里健康、天猫奢品）全年9.5折，可与购物券叠加；

购物券：300元数码家电品类券，包含3C数码满500减50、满1000减100，生活电器满500减50，大家电满1000减100；

爆款礼遇：品质爆款有88VIP专享价，人均可省115元；

会员身份通：市场价值626元的全年会员，内含优酷VIP（价值198元），饿了么超级会员（价值108元，每月4张5元无门槛红包），淘票票全国卡（价值192元），虾米超级VIP（价值128元）；

其他权益：购物权益（寄件券、代金券等），机酒出行（万豪8晚升白金活动、飞猪酒店会员特权）、餐饮娱乐（盒马优惠券、淘票票代金券），通信金融（阿里宝卡、会员中信信用卡、浦发中信信用卡）等；

88会员节玩法

讲完了基本权益，再来说说今年88会员节有哪些玩法呢？

活动时间：8.3-8.8；

通过活动路径“淘宝-我的淘宝-会员中心-往下拉全部权益-【机酒出行】-万豪丨旅享家会员卡”即可一键领取万豪金卡，并享有白金挑战权益（120天内8晚升白金），新用户加入还送一个88元的信用住红包；

淘气值≥1000即可500积分兑换飞猪酒店会员特权，享受每年2次会员酒店特权，独享高端酒店超低价；

进入88淘气拍活动页面，完成活动页中的任务或邀请好友助力，可获取淘气币，点击立即抽奖，集齐14种淘气币印花即可合成淘气币参与8月8日年度宠爱大奖抽取；

VIP专享8.8元抢精选演出，赢全年2000元大麦演出通兑票、1200元淘票票电影通兑券；

· 2020阿里88会员节分会场入口一览 ：

• 精选会场类 - 天猫超市 | 全球尖货 | 全球大牌 | 全球时尚 | 数码家电 | 汽车用品

• 数码家电类 - 精品手机 | 大牌电脑 | 潮酷数码 | 生活电器 | 大家电 | 配件会场 | 通信娱乐

• 服饰鞋靴类 - 服饰主场 | 女装主场 | 男装主场 | 鞋靴主场 | 内衣主场 | 运动户外

• 美妆配饰类 - 大牌美妆 | 箱包服配 | 手表眼镜 | 珠宝饰品 | 生活个护 | 潮流个护

• 居家生活类 - 家居百货 | 图书音像 | 汽车养护 | 家清鲜花 | 孕婴用品 | 玩具潮玩 | 大牌母婴

• 饮食健康类 - 食品生鲜 | 美食玩乐 | 医药健康 | 自营药房 | 医美医疗 | 热搜网红味 | 健康好味道

• 海外进口类 - 进口食品 | 进口保健 | 进口美妆 | 进口个护 | 进口数码 | 进口直采 | 进口新趋势

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