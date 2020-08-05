媒体：四大行正在大规模内测数字人民币 App，可凭手机号转账

IT之家8月5日消息 据21世纪经济报道，数字货币由央行牵头进行，各家银行此前数月正在就落地场景等进行测试。目前，部分大行内部员工已经开始使用，用于转账、缴费等场景。

数位国有大行人士表示，正在深圳等地大规模测试数字钱包应用，为数字货币正式落地进行测试准备。

21世纪经济报道还获悉，“数字人民币”App暂时还不能公开下载，打开后有身份编码。近几日，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行等四大行同时内测“数字人民币”电子钱包，考虑到系统负荷等原因，目前还属于内测阶段。

另外，消息称注册App需在四大行分别开立数字钱包，数字钱包分别挂靠各银行的账户，用户可将资金充值入钱包。充值方式可选择网银充值、绑卡充值等。“数字人民币App整个界面和操作逻辑有点类似中国银联的云闪付App。”

今年5月份，针对数字货币的相关问题，中国人民银行行长易纲表示，法定数字货币的研发和应用，有利于高效地满足公众在数字经济条件下对法定货币的需求，提高零售支付的便捷性、安全性和防伪水平，助推我国数字经济加快发展。

IT之家获悉，此前，数字人民币研发工作遵循稳步、安全、可控、创新、实用原则，先行在深圳、苏州、雄安、成都及未来的冬奥会场景进行内部封闭试点测试，以检验理论可靠性、系统稳定性、功能可用性、流程便捷性、场景适用性和风险可控性。但目前的试点测试，还只是研发过程中的常规性工作，并不意味数字人民币正式落地发行，何时正式推出尚没有时间表。