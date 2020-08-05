中国石化推出自有品牌口罩，线上线下已开售

8 月 5 日消息，从中国石化新闻办获悉，中石化易捷公司推出的 “EASY JOY”口罩，首批口罩已在 “易捷加油”APP 进行线上销售，线下可在北京地区加油站购买。

在口罩产业链中，中国石化原本是最上游聚丙烯原料的生产者，疫情发生以后，为了保障中游熔喷布价格稳定和下游口罩产品质量和供应，中国石化决定打通产业链，全面介入熔喷布和口罩生产，在燕山石化、仪征化纤紧急上马 16 条熔喷布生产线，用 76 天时间，建成全球产能最大的万吨级熔喷布生产基地，年产能逾 1.35 万吨。

熔喷布俗称口罩的 “心脏”，用于口罩中间的过滤层，是生产口罩的核心原料，熔喷布的质量决定了口罩的性能。针对目前口罩市场存在着一些鱼龙混杂、质量良莠不齐的情况，易捷公司推出 “EASY JOY”口罩，100% 采用中国石化自产熔喷布。

据了解，“EASY JOY”口罩严格按照《医用外科口罩》YY 0469-2011 标准设计生产，能有效拦截颗粒物、飞沫、花粉等污染源，细菌过滤效率达 98% 以上，可供医院临床医务人员及日常环境中普通人群使用。

目前，全国客户可下载、注册 “易捷加油”APP 后，在首页热销榜浏览商品信息并下单购买，全国直邮，配送到家；北京地区消费者还可在中国石化自营加油站购买。

据悉，未来，该品牌口罩将在全国具备条件的易捷便利店进行销售。