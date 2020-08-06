逗趣科技称未开发 “北斗导航”iOS 版，App Store 疑现 “幽灵”开发者

IT之家 8 月 5 日消息 昨天IT之家报道，据七麦数据统计显示，从 7 月 31 日到 8 月 3 日这几天，苹果 App Store 中的免费应用排行榜被一款名为《北斗导航 - 高清卫星地图苹果版》App 霸榜，经查询，开发这款应用的公司为深圳逗趣互联科技有限公司。从企查查公开信息显示，公司的一般经营项目和北斗导航相关业务并无关系。

不少网友在评论中纷纷给出五星评价，是冲着北斗的名号来的，理由是支持国产。但不少网友吐槽广告太多了，还有弹窗容易点到。并且在实际使用上还跳转到高德地图，并没有明显导航精度提高。

据证券时报报道，当致电逗趣科技负责人时，对方坚称公司从未开发过《北斗导航-高清卫星地图苹果版》。此前有媒体报道，一些开发者由于难以摸透iOS系统的审核标准，上架往往不是很顺利，可能会通过中介机构提高App上架预审通过率，并冒用其他公司的名字进行申请。

每日经济新闻报道，当以咨询者身份向一家开展“App上架、资质办理”业务的公司询价，该公司客服介绍，冒用科技类公司名字费用为3200元，普通类型的公司为2900元。在该客服的朋友圈中多次“收购”国内外企业开发者账号。

目前来说，所有手机中叫 “北斗导航”的应用，都是山寨货。目前安卓手机和 iPhone 手机中的以 “北斗导航”、“北斗卫星导航”、“北斗专业导航”等命名的应用其实都不是官方应用。至少目前来看，iPhone 手机是不支持北斗导航的。

正规的导航地图应用是否使用北斗导航信号，主要来自基于手机硬件的信号接收，和应用软件并无直接关系。