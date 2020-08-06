一文看懂三星发布会：除了「一言难尽」的 Note20 系列，还顺手更新了最强安卓平板

最近两年三星在国内市场的表现并不理想，受关注度也大不如前。不过从产品的角度来说，上半年的 S 系列和下半年的 Note 系列依旧代表着安卓阵营的顶级水准，也是两个半年最值得期待的旗舰产品之一。

8 月 5 日晚些时候，三星正式发布了全新的 Galaxy Note20 系列，一起亮相的还有 Galaxy Tab S7 系列平板、Galaxy Watch 3 智能手表、三星 Galaxy Buds Live 耳机以及新一代折叠屏手机 Galaxy Z Fold2，一起来了解下。

三星 Galaxy Note20 系列

首先来看大家比较关注的三星 Galaxy Note20 系列。和往年一样，这代产品依旧包括一大一小两个型号，分别为 Galaxy Note20 和 Galaxy Note20 Ultra。不过如果你看过发布会应该可以明显感觉到，这次三星将两款产品之间的差距拉得非常明显。

最为直观的屏幕部分，Galaxy Note20 Ultra 配备一块 6.9 英寸第二代 AMOLED 双曲面屏，分辨率为 3088×1440，最高亮度可以达到 1500nit，同时支持 120Hz 屏幕刷新率；而 Galaxy Note20 则为 6.7 英寸 Super AMOLED 直屏，分辨率为 2400×1080，60Hz 屏幕刷新率。

除了屏幕规格参数上的区别，二者的边角处理也有着比较明显的不同，正面看上去 Galaxy Note20 Ultra 要来得更加方方正正一些。至于握持起来是否会出现割手的问题，由于目前我们尚未拿到真机这里不做过多评价，这部分之后再做补充。

配色方面，Galaxy Note20 提供迷雾金、冰薄荷、冷山灰三种可选项，Galaxy Note20 Ultra 为迷雾金、曜岩黑和初露白，作为官方的主推色，今年迷雾金版本应该会成为热门款。有些意外的是，这次 Note20 的后盖并没有采用玻璃材质，而是聚碳酸酯（塑料）。

相机的排列方式没啥可说的，也是今年行业普遍比较流行的矩阵设计。Galaxy Note20 Ultra 的后置相机由 1.08 亿像素主摄 + 1200 万像素长焦镜头（支持 5 倍混合光学变焦和最高 50 倍数码变焦）+1200 万像素超广角镜头组成，Galaxy Note20 后置相机由 1200 万像素主摄 + 1200 万像素超广角镜头 + 6400 万像素长焦镜头（支持 3 倍混合光学变焦和最高 30 倍数码变焦）组成，前置均为 1000 万像素。

核心硬件配置延续了往年的策略，分为骁龙 865 Plus 和 Exynos 990 两个版本，具体搭载哪个平台要看发售地区来定（国内不出意外的话还是骁龙版本）。续航相关，Galaxy Note20 为 4300mAh 电池匹配 25W 有线快充以及 15W 无线充电；Note20 Ultra 为 4500mAh 电池，同样的快充方案。

当然，作为 Note 系列标准配备的 S-Pen 也做了升级优化，其支持 4096 级压感、具备 IP68 级别防水防尘能力、拥有 24 个小时的使用时长，同时三星称其这代手写笔的准确性和响应速度都要来得更快一些。

国内 Galaxy Note20 的先行者价格为 7699 元（256GB 版本），Galaxy Note20 Ultra 256GB 先行者价格 9599 元、512GB 版本为 10399 元，最终国行版本售价还是要等到国内发布会上公布。

三星 Galaxy Tab S7 系列

平板三星 Galaxy Tab S7 系列平板同样为一大一小的组合，包括 Galaxy Tab S7 和 Galaxy Tab S7+ 两款产品，前者配备 11 英寸 LCD 屏，2560 x 1600 分辨率，后者为 12.4 英寸 Super AMOLED 屏，2800 x 1752 分辨率，通过了 HDR10+ 认证，均支持 120Hz 屏幕刷新率。

硬件配置部分，三星 Galaxy Tab S7 系列搭载了骁龙 865 Plus 平台，配备 1300 万像素主摄（f/2.0 光圈）+500 万像素超广角镜头（f/2.2 光圈），提供 6GB+128GB 和 8GB+256GB 两种存储组合可选，另外其最高也支持 1TB 的 microSD 卡扩展。

其它方面，Galaxy Tab S7 的机身重量为 498 克，8000mAh 电池；Galaxy Tab S7+ 重量为 575 克，电池容量为 10090mAh，支持 45W 快充。当然，你也可以根据自己需要来搭配 S-Pen 以及键盘保护套一起使用。

三星 Galaxy Watch 3 智能手表

三星 Galaxy Watch 3 拥有 41 毫米和 45 毫米两种尺寸可选，前者屏幕尺寸为 1.2 英寸，后者为 1.4 英寸。值得一提的是，41 毫米版本提供冷山灰和迷雾金两种配色，而 45 毫米为冷山灰和曜石黑配色，也就是说如果你对迷雾金配色更感兴趣，只能选择 41 毫米版本。

核心硬件配置上，三星 Galaxy Watch 3 搭载了 Exynos 9110 处理器，与之匹配的是 1GB 运行内存以及 8GB 机身存储。至于大家比较关心的续航部分，41 毫米版本电池容量为 247mAh，45 毫米为 340mAh。

其它方面，这一代三星 Watch 带来了更加强大的健康监护能力，支持跌倒检测以及测量血氧饱和度。另外它的操控性也做了一些改进，除了重新设计物理旋转表盘，还新增了手势操控。如果你对于三星 Galaxy Watch 3 比较感兴趣，后期我们也会做详细测试。

三星 Galaxy Buds Live 和全新一代折叠屏手机

三星 Galaxy Buds Live 真无线耳机采用了全新的蚕豆造型设计，机身三围为 27.3×16.5×14.9 毫米，重量大概为 5.6 克，单个耳机电池容量 60mAh，官方称续航时长在 6 小时左右，配合充电舱能够支持 15 个小时的使用时间。

它拥有比 Galaxy Buds+ 更大的 12 毫米扬声器，结合 AKG 调音技术能够带来更加出色的音质表现，另外其还配备有三个麦克风以及一个拾音器用于保证通话清晰度，并且支持主动降噪，当然诸如手触控操作等同类产品具备的特性也都没有落下。

发布会上并没有给出 Galaxy Z Fold2 的详细配置信息，不过对比上一代产品，更大的外屏尺寸是其非常大的一个改变之处，这也很好的弥补了之前外屏使用体验不佳的短板，其它诸如坚固性等方面这代产品要也均做了升级。之后国内发布的时候我们会第一时间带来 Galaxy Z Fold2 的相关报道，大家可以期待下。