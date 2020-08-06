LibreOffice 7.0 稳定版正式发布

LibreOffice 7.0 稳定版已发布，这是一个新的主要版本，并提供了重要的新功能：支持 OpenDocument Format (ODF) 1.3；采用 Skia 图形引擎和基于 Vulkan GPU 的加速可提供更好的性能；精心改进了与 DOCX、XLSX 和 PPTX 文件的兼容性。





支持 OpenDocument Format (ODF) 1.3

ODF 最近已更新到 1.3 版本，作为 OASIS 技术委员会的规范，最重要的新功能是文档的数字签名和基于 OpenPGP 的 XML 文档加密。

LibreOffice 7.0 增加了导出文件时对新版本 ODF 标准的支持，可在工具 ▸ 选项 ▸ 载入 / 保存 ▸ 通用 ▸ ODF 格式版本处选择新版本：“ODF 1.3”和 “ODF 1.3 扩展”；在用户此前未曾更改过这一设置的情况下，“ODF 1.3 扩展”为默认的版本。

Skia 图形引擎和基于 Vulkan GPU 的加速

在 Windows 上用于界面渲染的 OpenGL 后端换成了 Skia 和 Vulkan。Skia 是一个开源的 2D 图形库，它提供了通用的 API，支持在各种硬件和软件平台上工作，可以用来绘制文字、形状和图像。Vulkan 是新一代的图形和计算 API，具有高效率和跨平台访问现代 GPU 的能力。

改进与 DOCX、XLSX 和 PPTX 文件的兼容性

DOCX 格式文件从以 2007 兼容模式改为以 2013/2016/2019 原生模式保存。这一模式是为了保证不同版本微软 Office 的用户可以协同工作，让旧版本 Office 创建的文档在未来版本的 Office 中打开时也保持相同的显示效果。

对于 XLSX 文件，改进了有工作表名称大于 31 个字符时向 XLSX 格式的导出。另外，现在勾选框也能导出到 XLSX 格式，并解决了导出的 XLSX 文件如果包含形状，打开时会出现 “无效内容错误”的问题。

最后，对 PPTX 导入 / 导出筛选器也进行了改进，现在对导入 PPTX 格式文件中的数学对象有了更好的支持，解决了重复导入的问题。更多信息参看此博文。

其他新变化

新增一套名为 Sukapura 的图标主题，这套主题遵从苹果公司的 macOS 人机交互界面指导守则中的可视化设计主色调。它将成为 macOS 系统上新安装 LibreOffice 默认的图标主题。

结束支持 Adobe Flash，移除了 Flash 格式的导出筛选器，因为 Flash 播放器将在 2020 年底 EOL

性能提升：提升了打开某些 PPT 格式文件以及包含很多图像的 XLSX 文件的速度

初步实现了基于 Qt 5 的高分辨率屏幕 (HiDPI) 缩放

移除了对基于已过期的 CPython 2.7 版本进行编译的支持，从现在起所有的 Python 脚本均在 CPython 3 下执行

新增让文档更为无障碍化的功能（实验性）：审阅文档中无障碍辅助方面常见问题的检查工具、PDF 导出对话框中对 PDF/UA 标准的支持选项

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