百度搜索应用在印遭封杀跌 0.65%，斗鱼、虎牙收盘大涨

北京时间 8 月 6 日消息，美元贬值和美联储的宽松政策提振了市场乐观情绪，今天美股收高，纳指盘中首次超过 11000 点。截至收盘，道指涨 373.05 点，涨幅为 1.39%，报收 27201.52 点；标普 500 指数涨 21.26 点，涨幅为 0.64%，报收 3327.77 点；纳指涨 57.23 点，涨幅为 0.52%，报收 10998.4 点。

▲ 纳指盘中首次突破11000点

美国主要科技巨头涨跌互现，Facebook 跌 0.28%，亚马逊涨 2.11%，苹果涨 0.36%，NetFlix 跌 1.48%，Alphabet 涨 0.59%，微软跌 0.16%。

中国主要科技股绝大多数上涨，网易涨 0.22%，爱奇艺涨 0.22%，拼多多涨 3.66%，微博涨 1.33%，腾讯音乐涨 2.8%，阿里巴巴涨 1.03%，京东涨 1.47%，百度跌 0.65%，趣头条涨 2.91%。

中概股股价

其他中概股多数上涨，其中上涨的公司包括：兰亭集势（涨 44.03%），富途控股（涨 10.08%），搜狐（涨 8.57%），虎牙（涨 7.77%），跟谁学（涨 7.76%），陌陌（涨 6.75%），信也科技（涨 6.03%），斗鱼（涨 6.02%），迅雷（涨 4.97%），猎豹移动（涨 4.45%），唯品会（涨 4.44%），流利说（涨 4.35%），好未来（涨 4.03%），新氧（涨 3.91%），万国数据（涨 3.45%），欢聚集团（涨 3.31%），团车（涨 2.78%），蓝城兄弟（涨 2.66%），途牛（涨 2.46%），乐信（涨 2.46%），金融界（涨 2.4%），嘉楠科技（涨 2.33%），新东方（涨 2.17%），蔚来（涨 2.05%），360 金融（涨 1.73%），500 彩票网（涨 1.61%），汽车之家（涨 1.46%），云集（涨 1.42%），蛋壳公寓（涨 1.34%），前程无忧（涨 1.14%），宝尊电商（涨 1.0%），搜狗（涨 0.93%），携程网（涨 0.9%），世纪互联（涨 0.82%），宜人贷（涨 0.82%），优信（涨 0.8%），微贷网（涨 0.78%），寺库（涨 0.75%），哔哩哔哩（涨 0.73%），1 药网（涨 0.62%），理想汽车（涨 0.36%），云米（涨 0.31%），小赢科技（涨 0.05%）。

与上一交易日持平的公司包括：百世、58 同城、UT 斯达康、触宝。

下跌的公司包括：华米（跌 0.08%），易车（跌 0.19%），正保教育（跌 0.34%），新浪（跌 0.47%），荔枝（跌 0.56%），趣店（跌 0.59%），亿航（跌 0.9%），中通（跌 0.91%），简普科技（跌 1.03%），人人公司（跌 1.06%），老虎证券（跌 1.07%），网易有道（跌 1.11%），品钛（跌 1.68%），中芯国际（跌 1.82%），金山云（跌 2.23%），无忧英语（跌 2.61%），蘑菇街（跌 2.71%），小牛电动（跌 2.73%），达内科技（跌 3.06%），如涵控股（跌 3.29%），信而富（跌 7.36%），乐居（跌 8.55%），房天下（跌 8.9%）。

消息称腾讯推动斗鱼、虎牙合并谈判

不具名知情人士透露，腾讯在推动合并中国两大游戏直播平台斗鱼和虎牙的谈判，这一交易将使腾讯能主导这一规模达 34 亿美元的市场。据悉，过去数月腾讯一直在推动相关谈判工作，两家公司合并的细节尚未敲定。腾讯希望成为合并后公司的最大股东。目前腾讯在虎牙和斗鱼的持股比例分别为 37% 和 38%。斗鱼和虎牙合并，将创造一家用户超过 3 亿、市值超过 100 亿美元的游戏直播巨头，巩固腾讯在游戏和直播领域的地位。上述知情人士称，斗鱼和虎牙将保留各自的平台和品牌，同时加强与腾讯自家电竞网站 eGame 的合作。今天盘前交易中，斗鱼和虎牙股价分别上涨 18% 和 15%。由于用户将注意力转向字节跳动的抖音，最近数个季度斗鱼和虎牙的营收增速有所放缓，合并有助于两家公司降低带宽和内容成本。今年 4 月，腾讯向欢聚集团收购了价值约 2.6 亿美元的虎牙股票，把表决权提高到逾 50%。今天常规交易中，斗鱼股价上涨 0.89 美元，涨幅为 6.02%，报收于 15.68 美元，盘中一度摸高 17.23 美元；虎牙股价上涨 1.95 美元，涨幅为 7.77%，报收于 27.06 美元，盘中一度摸高 28.13 美元。

消息称百度搜索应用遭印度封杀，百度跌 0.65%

三名消息人士向路透社报料称，印度已封杀包括小米、百度在内的中国公司的部分手机应用，这也是印度打压中国公司的最新措施。今年 6 月，印度宣布包括 TikTok、UC 浏览器在内的 59 款应用非法。上述消息人士透露，不同于 6 月份封杀中国应用的是，印度政府这次没有公开其决定，但有数款应用被加入到 “封杀名单”中，其中包括小米浏览器 Pro 和百度搜索应用。今天常规交易中，百度股价下跌 0.82 美元，跌幅为 0.65%，报收于 125.85 美元，盘中一度探底 124.92 美元。盘后交易中，百度股价一度下跌 2.72 美元，跌幅为 2.16%。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股涨跌不一，其中上涨的公司包括：LendingClub（涨 3.77%），Yelp（涨 3.22%），PayPal（涨 2.83%），Pinterest（涨 2.78%），GoPro（涨 2.66%），Box（涨 2.28%），Zoom（涨 2.08%），黑莓（涨 1.89%），VMware（涨 1.83%），Uber（涨 1.59%），Lyft（涨 1.28%），iRobot（涨 1.23%），Twitter（涨 1.21%），SAP（涨 0.86%），Salesforce（涨 0.61%），eBay（涨 0.59%），Adobe（涨 0.58%），摩托罗拉系统（涨 0.55%），英伟达（涨 0.53%），Groupon（涨 0.49%），戴尔科技（涨 0.48%），惠普公司（涨 0.45%），高通（涨 0.4%），博通（涨 0.35%），AMD（涨 0.32%）。

与上一交易日持平的公司包括：Fibit。

下跌的公司包括：艺电（跌 0.1%），特斯拉（跌 0.13%），Snap（跌 0.28%），速汇金（跌 0.28%），Spotify（跌 0.31%），IBM（跌 0.31%），英特尔（跌 0.43%），爱立信（跌 0.43%），美光科技（跌 0.49%），西部数据（跌 0.65%），思科（跌 0.71%），恩智浦（跌 0.87%），甲骨文（跌 0.89%），赛门铁克（跌 0.9%），Zynga（跌 1.18%），Slack（跌 1.74%），诺基亚（跌 1.96%），动视暴雪（跌 2.46%），索尼（跌 2.54%）。

股票评级遭美银美林下调，苹果涨 0.36%

美银美林全球研究机构分析师瓦姆西 · 莫汉（Wamsi Mohan）星期三发表投资报告，将苹果股票评级由 “买进”下调至 “中性”，主要原因是他认为目前苹果股价太高了。不过，他同时将苹果目标股价由 420 美元上调至 470 美元。莫汉写道，目前苹果股价与标普 500 指数的比率处于 10 年来最高水平。在投资报告中，莫汉列出了一系列可能的风险。对于 iPhone，他担心 5G 型号更高的材料成本会压缩毛利率。如果苹果通过上调价格消化更高的成本，销量可能低于预期。莫汉说，明年 App Store 表现与今年疫情推动的增长相比会很尴尬。他担心内容摊销成本会压缩服务业务毛利率。莫汉认为，苹果股票回购计划的力度会减小，由于股价飙升，苹果已放缓了回购股票的速度。他担心政府监管机构会加强对 App Store 的反垄断监管。不过，投资者似乎对此视而不见，今天常规交易中，苹果股价上涨 1.59 美元，涨幅为 0.36%，报收于 440.25 美元。

7 纳米工艺芯片再跳票，英特尔股价 7 月累计下跌 20.2%

标普全球市场财智的数据显示，7 月份英特尔股价累计下跌 20.2%。第二季度英特尔营收和每股收益大幅超过分析师预期，但宣布 7 纳米芯片跳票，比原定计划推迟 12 个月，在投资者中引起恐慌。在向 10 纳米工艺芯片过渡中，英特尔已落后于竞争对手，由业界领头羊成为追赶者。7 纳米工艺芯片的进一步跳票，使得投资者担心英特尔市场份额和利润率未来数年会受到影响。英特尔 CEO 鲍勃 · 斯万（Bob Swan）在财报分析师电话会议上表示，公司可能委托台积电等代工厂商制造部分芯片，“我们将继续投资未来的制造工艺，但我们将采取务实的态度，向客户提供最高的可预见性和性能，无论通过内部制造、代工，还是混合模式”。日前，英特尔首席工程官宣布离职。台湾地区媒体报道称，台积电已获得 2021 年为英特尔制造芯片的巨额订单。与台积电合作，使得英特尔在工艺方面至少与对手站在同一起跑线上。目前，英特尔股价相当低，特别是对于像它这样的高科技股而言，市盈率仅为 9 倍，股息率高达 2.8%。