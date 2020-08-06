1Password 推出 Linux 版本，后端完全采用 Rust 编写

1Password 官方本周宣布，将在今年内推出 Linux 版本，现已进入公开预览阶段。

这款流行的密码管理软件兼容 Mac、iOS、Windows 和 Android 等多个平台，也能与 Chrome、Edge、Firefox、Safari、Opera 等各类浏览器融合，实现包括自动填充、密码保存与管理在内的功能。但唯独缺少对 Linux 平台的支持。

早在 2010 年，就有用户在 1Password 官方论坛中提出 Linux 本地支持的需求，这场讨论一直持续到了近两年。大多数 Linux 用户尝试通过 Wine 来使用 1Password，但体验总是差一截，因此 Linux 本地版本的呼声多年来都非常高。

2017 年，这项工作有了一些进展：1Password 为 Linux 和 Chrome OS 用户专门提供了一款 Chrome 插件，即 1Password X。三年后的现在，Linux 桌面版也终于提上了日程。

开发团队称其为一款 “真正的 Linux 应用”，旨在满足 Linux 用户性能需求的同时保障安全性。Linux 版 1Password 后端完全采用 Rust 编写，还选用了 Rust 的 ring 来增强端到端加密功能。UI 组件则基于 React。

预览版主要带来了这些功能：

使用 apt 和 dnf 包管理器安装

根据 GTK 主题自动选择暗模式

开放的网络位置（FTP、SSH、SMB）

支持平铺式窗口管理器

可用生物识别在内的方式解锁 Linux 帐户

系统任务栏图标可在关闭时保持解锁状态

X11 剪贴板集成和清除

键盘快捷键

数据导出

使用不同的密码解锁多个帐户

创建集合以管理帐户和数据

Debian、Ubuntu、CentOS、Fedora 和 Red Hat Enterprise Linux 的 apt 及 rpm 软件包都会受到官方维护。该项目仍处于开发阶段，用户可以在只读状态下参与测试。