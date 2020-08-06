纽约时报数字业务营收首超纸媒业务，CEO：这是分水岭

北京时间 8 月 6 日早间消息，纽约时报公司周三公布的第二季度数字业务营收首次超过纸媒业务，该公司 CEO 马克 · 汤普森（Mark Thompson）将此称作这家百年老报的 “分水岭”。

汤普森接受媒体采访时说：“我觉得我们会一去不回头。”

《纽约时报》第二季度数字订阅和广告营收为 1.855 亿美元，纸媒订阅和广告营收为 1.754 亿美元。去年同期纸媒业务营收为 2.2056 亿美元，数字业务为 1.7066 亿美元。

该公司股价周三先抑后扬，全天上涨 1.26%，报收于 47.38 美元。该股今年以来累计上涨 44%，创 15 年新高。

受到新冠疫情影响，该公司当季总营收同比下滑 7.5%。但数字广告营收达到 3950 万美元，占比为 58.3%，高于去年的 48.1%。

该公司第二季度订阅收入同比增长 8.4%，，其中数字订阅收入增长 29.6%，至 1.46 亿美元，纸媒收入下滑 6.7%，至 1.472 亿美元。

“《纽约时报》的纸媒表现依然强劲，所以过了一段时间才看到这个交叉点。但在我担任 CEO 以来，数字业务过去 8 年增长迅猛。”汤普森说，“我们 2012 年的数字订户约为 65 万，现在接近当初的 10 倍了。”

纽约时报第二季度净新增数字订户 66.9 万，其中 49.3 万来自新闻产品，17.6 万来自其他数字产品。截至当季末，该公司的数字和印刷付费订户总数约 650 万。这一数字订户增幅远超摩根大通 38 万的预期。

汤普森曾经担任 BBC 总经理，他认为纽约时报公司的股价之所以远远跑赢大盘，是因为华尔街认识到他们对广告营收的依赖逐渐降低。