微软工程师解释：为何 Edge 默认使用谷歌搜索引擎会导致崩溃

根据此前的报道，当用户将 Google 设置为默认搜索引擎时，如果在地址栏输入任何内容并且地址栏开始显示搜索建议时，Microsoft Edge 会立马出现崩溃的情况。微软确认了此 bug 的存在，并很快进行了修复。

昨天，微软工程师在 reddit 社区进一步解释了导致此 bug 的原因。他表示 7 月 31 日其团队收到了影响稳定通道版本的崩溃警报，并注意到崩溃仅在地址栏输入内容时出现。不久后，他们发现关闭搜索建议或取消将 Google 作为默认搜索引擎可以解决崩溃问题。

Edge 工程师进一步调查后发现，在将 Google 设置为默认搜索引擎的浏览器的地址栏中输入内容时，搜索建议的 JSON 信息存在一个无法识别的 token 会导致浏览器崩溃。随即他们联系了 Google 工程师，以了解是否有什么变化会导致这个问题的出现。经过调查，Google 近期确实对搜索服务进行了一次升级，于是其工程师回滚了对搜索服务的最近一次更新，从而帮助缓解 Edge 的崩溃问题。

微软方面定位问题后也很快发布了修复补丁，不过仍有部分用户表示浏览器会出现崩溃的问题，Edge 工程师调查后发现这些残留的崩溃问题与某些服务器上的响应缓存有关。于是又发布了另一个更新版本，以全面解决此问题。因此，如果你在使用 Edge 时仍遇到此问题，请升级至 Edge 84.0.522.52 版本，Edge 团队表示此版本已完全解决此问题。