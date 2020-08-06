莫名其妙 “被 5G”了？别生气

近日，国内三大运营商分别披露了其上半年的运营数据：截至 6 月 30 日，我国在网 5G 用户已经突破 1 亿大关。

同时，根据工信部公布的数据显示，国内 5G 手机出货量已超 8623 万部。截至 6 月底，国内联网 5G 手机的数量是 6600 万部。

嗯…… 在网 5G 用户 1 亿；联网 5G 手机 6600 万。这两个数字放在一起，有点儿意思了。

显然，相比 5G 手机的市场销量，5G 套餐用户的飙升速度有些飘。更关键的一点是，很多 5G 套餐的用户们，知道自己是 “5G”吗？

5G 套餐很诱人？

“办了新的套餐后，在 APP 上查询账单才知道套内流量被转为 5G 了。”一位手机用户告诉懂懂笔记，自己在办理新的通信套餐业务时，套内流量在不知情的情况下被升级为 5G 流量，而他也成为了名副其实的 5G 网络用户。

或许，要不是检查自己每月套餐流量的明细，更多人还不会发觉自己已经 “被 5G”了。

“（运营商坐席）几乎每三天就给我打一通电话，都是推广 5G 套餐。”

广州美食博主姚宇苦笑道，由于经常外出拍摄美食作品并上传视频平台，自己的手机对于流量需求比较大。因此，外出拍摄时他经常会买流量叠加包。

多数情况下，他购买的都是 3 元 1GB / 天的叠加包，偶尔会买 10 元 5GB/7 天的叠加包。“是挺麻烦的，恰好接到电话（坐席）推销 5G 套餐，我就咨询了一下。”

尽管是一名美食博主，但他对数码和互联网也很了解，对于目前的 4G 网速也感觉足够使用。因此，四月初更换手机时，他依旧了选择性价比更高的 4G 手机。

“虽然 5G 手机也不贵，但我短期内不打算入手 5G，咨询 5G 套餐也只是了解了解。”然而，客服的一番解释却让姚宇明白了——更换 5G 套餐不必更换手机。

客服人员告诉他，即便是 4G 手机也可以使用新套餐内的 5G 流量，只不过网络上下行速度与 4G 网络相当。这一番话话让姚宇有些心动，他看中的不是 5G 网速，而是套餐的流量，“毕竟，5G 新套餐每月只贵出二十元，但流量却多了 10GB。”

于是，他接受了客服推荐的 5G 新套餐，同时对方还承诺，每月会多送他 5GB 的 5G 流量。

出于谨慎，他在新的套餐生效之后还特意登录了运营商的 APP，仔细查询了流量套餐的内容。

“我看了一下，4G 手机上网使用的还真是 5G 套内的流量。”在姚宇看来，这样成为一名 5G 网络的用户，的确很实惠。

和姚宇一样用 4G 手机跑 5G 套餐流量的，还有深圳的一位上班族陈瑜（化名）。

“我经常出差，酒店网络也不是都稳定，所以经常会用 4G 办公。”陈瑜告诉懂懂笔记，为了避免超出自己的套餐流量（导致被额外计费），她六月份开始频繁出差后，计划升级一下套内流量更多的新套餐。

然而在致电运营商客服咨询时发现，套餐内流量多且性价比更高的，几乎都是 5G 套餐。有的套餐价格与当前使用的 4G 套餐基本持平，但套餐内流量却多了 10GB。

“虽然优惠期只有半年，但半年之后费用只比 4G 多十几元，何乐而不为？”经过一番计算，她发现要办理的 5G 套餐比经常购买流量叠加包更划算，而且信号、服务也比廉价物联网卡更稳定。

为了大力推广 5G 通讯套餐，三大运营商降低了 5G 资费，而且套餐资费也远比发布当初便宜了许多。目前 5G 网络向下兼容 4G，充沛的套内流量，也成为吸引 4G 手机用户主动转用 5G 套餐的原因之一。

但除此之外，可能还有部分 4G 用户 “被 5G”的。他们是入套了吗？

重赏之下有 “勇夫”

“与其说（推 5G 套餐）有 KPI 压力，不如说是奖励很可观。”

李琦（化名）是惠州大亚湾某运营商网点的业务员。他告诉懂懂笔记，自从去年中开始三大运营商联合发布 5G 业务，很多一线业务员便背负起推广用户办理 5G 套餐的 “重担”。

尤其是今年三月份，工信部发布了关于推动 5G 加快发展的通知，各大运营商营业网点、一线业务员推广 5G 套餐的考核压力更大了，“我们网点，同时也把推荐办理 5G 业务的奖励提高了不少。”

据李琦透露，目前很多营业网点每月都有固定的 5G 业务绩效要求。这些 KPI 指标，最终都会摊到营业网点所有的员工、业务员头上，完成不了指标，意味着业务员的绩效提成、奖金将要泡汤。

转化尽可能多的用户办理 5G 套餐，成了他的日常首要工作。而在绩效指标之外，达标的奖励同样可观，“完成指标后，每位用户办理 5G 套餐，相关业务员都可以拿到几十元奖励，5G 手机合约套餐的奖励更高。”

尤其是奖励丰厚的 5G 手机合约套餐。一旦用户办理，并保证在网时间超过 24 个月，业务员通常会拿到近千元的绩效奖励，“无论是新入网的用户还是办理宽带的用户，我们都会先推 5G 合约套餐。”

至于网点会有怎样的收益，李琦则表示不便透露。

正是因为考核加奖励的促进，用户只要前往网点办理业务，遇到的每一位员工、业务接待人员都会不遗余力的游说、推荐办理最新 5G 套餐。不过，至少这是明面上的 “明白账”，办了就是办了。

但是有些莫名其妙 “被 5G”的用户，就属于入套了。

李琦透露称，有的代理网点为了业绩甚至违规改变一些业务套餐的内容，将普通业务与 5G 套餐捆绑：例如办理宽带的同时赠送的手机号也办成了 5G 套餐，新用户入网选项 “优先选择”5G 流量套餐。

“为了能完成绩效，增加收入，大家都在想办法。”由于 5G 网络向下兼容 4G，有时在推荐用户办理新的业务套餐时，业务人员会不经用户同意将 4G 套餐 “转为”5G 套餐。

尤其部分上年纪的用户，基本不会登陆 APP 查询套餐账单，只要能正常上网、刷刷短视频，他们根本不会在意用的是 5G 或 4G 流量，“反正用的只是 4G 手机，套餐价格也都差不多。”

无论通过怎样的方式，只要用户转用 5G 套餐，网点、业务员都可计入绩效得到相应奖励，“绩效压力大、业务奖励高，最近几月大家推荐用户办理 5G 套餐的积极性确实很高。”

据李琦透露，今年的五月份他的绩效奖励相比三、四月份提高了近两成。“网点周边有几个新盘陆续入伙，报装宽带用户会增加不少，接下来办理 5G 套餐业务的业绩有希望进一步提升。”

根据中国移动、中国电信的公开资料显示，今年二月份，中国移动 5G 套餐用户渗透率为 1.63%，中国电信为 3.25%。到了五月份，两家运营商 5G 套餐用户的渗透率，分别达到了 5.87%、8.81%。渗透率增速如此迅猛，自然离不开网点员工 “猛推”业务的功劳，至于有多少用户 “被 5G”，就无人知晓了。

“合伙人”力推 5G 套餐

在这股渗透率增长中，有一种将用户转化为 5G 套餐的 “业务员”的有趣方式，更加耐人寻味。

“两个月前吧，有一位朋友拉我去做什么 5G 合作人，说是能挣外快。”

读者小李在和懂懂笔记交流时表示，当时网上出现了大量打着电信运营商名义招收 “5G 合伙人”的广告，还有一位好友邀请他 “入群”，加入 5G 合伙人的兼职队伍。

经过业内人士的分析，懂懂笔记了解到所谓 “5G 合伙人”，指的是已经使用运营商 5G 手机套餐的用户，只要每邀请一位新用户加入（转用）5G 套餐，即可获得一定比例的佣金奖励。

“说是奖励佣金几百元甚至上千元不等，邀请用户多还有持续的分润。”读者小李表示，5G 合伙人主要推荐用户办手机合约套餐，即承诺在网的时间两年（赠 5G 手机）的套餐。

据邀请他 “入伙”的朋友介绍，只要成功邀请一位用户办理某运营商 99 元套餐，即可得 400 元佣金奖励，推荐用户办 239 元套餐可得佣金 1000 元。而用户入门的门槛很低，只要办了合约套餐即送送 5G 手机。那么，如此高的佣金奖励，运营商、代理商真的赚钱吗？

“我稍微算了下，99 元套餐在网两年，用户一共花费是 2376 元。”小李表示，运营商 “赠送”的 5G 手机市场价格大约是 1800 元以内的低端机，除去支付给 “5G 合伙人”400 元左右的佣金，运营商几乎没赚多少。

如果推荐的是月租更高的合约套餐，那么所赚取的收益也会更高。但朋友也告诉他，若想得到更高的佣金，自己必须首先是高套餐用户，“若我是最低套餐的用户，即便推荐了其它高级套餐佣金也只有 400 元。”

小李的这位网友正是为了赚回 5G 合约套餐的费用，在 “佣金”的诱惑下开始发展身边的好友转用 5G 合约套餐。由于不喜欢这种 “拉人头”的方式，他最终拒绝了朋友的 “合伙人”邀请。

那么，这种 5G 合伙人的机制到底是否有保障机制？推广活动是否合规呢？

相关通讯业内人士告诉懂懂笔记，其实 5G 合伙人 “拉人头”的机制，早在去年底就已经出现了。

“只是今年上半年 5G 推广的任务重了，所以奖励力度大，宣传面也更广。”该人士表示，用户若想赚取高额佣金，自己首先必须要办理 5G 合约套餐，其次再去 “拉人头”办 5G 套餐。

据该人士了解，的确有一些用户参加了 “合伙人”活动，也得到了相应的套餐推广佣金，“但这样的活动恐怕并非是运营商发起的。”

“应该基本上都是通讯代理商、渠道商在做，但你要说运营商不知情，也不太可能。”该人士透露，“拉人头”办理套餐的机制是否涉嫌违规，目前尚无定论，但起码是得到了相关运营商的默许，否则早已被取缔了。

而且，在合伙制下，即便运营商、代理商办理 5G 套餐的收益微薄，但也聚合了大量的 5G 用户，为用户后续的消费转化打下了基础。这种方式能帮助运营商抢占 5G 市场份额，更抵消了携号转网的潜在威胁。

【结束语】

5G 是一条高速公路，但是公路上目前由于缺乏 “杀手级”应用，近半年里行业一直陷入 “运营商急用户不急”的状态当中。为了增加渗透率，尽快收回投入的成本，运营商急于转化 5G 用户的心态可想而知。

但在 “强弩硬上弓”的推广理念之下，5G 业务的推广显得杂乱不堪，有许多网点、一线业务员为了达成考核，在推广手段上无所不用其极，甚至让用户、消费者反感。

5G 的发展趋势无可阻挡，但用户的消费选择需要的是良性引导，而非那些盲目 “强推”和 “诱惑”。